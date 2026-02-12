Fans spenden riesige Summe für James Van Der Beeks Familie

Nur wenige Stunden nach dem Tod von James (†48) Van Der Beek ist für die Familie des Schauspielers eine riesige Welle der Unterstützung angelaufen. In den USA wurde eine GoFundMe-Kampagne gestartet, die laut Variety innerhalb kürzester Zeit die Marke von 1 Million Dollar, also knapp 850 Tausend Euro, knacken konnte. Das Geld soll der hinterbliebenen Familie helfen, die erste Zeit nach dem Verlust zu überstehen und finanzielle Belastungen abzufedern. Wer genau die Spendenaktion ins Leben gerufen hat, wurde zunächst nicht öffentlich gemacht, doch die Seite verbreitete sich in den sozialen Netzwerken rasant und erreichte Fans weit über Kalifornien hinaus.

Die Resonanz auf die Spendenaktion war enorm: Innerhalb weniger Stunden schnellten die Beiträge auf siebenstellige Höhe, begleitet von Hunderten Beileidsbekundungen und Erinnerungen an Rollen, die James für viele unvergesslich machten. Variety ordnet die Summe als bemerkenswertes Zeichen der Anteilnahme ein, die sich in den sozialen Netzwerken fortsetzte. James, der unter anderem durch seine Rolle in der Serie Dawson's Creek internationale Bekanntheit erlangte, hinterlässt eine Frau und sechs Kinder. Die Familie des Schauspielers kämpfte seit der Diagnose von James gegen die Herausforderungen, die mit seiner Krebserkrankung einhergingen.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass keine Autopsie im Zusammenhang mit seinem Tod geplant ist. James kämpfte in den letzten Jahren intensiv gegen Darmkrebs im dritten Stadium, was letztlich auch zu seinem Ableben führte. Der Schauspieler war für seine offene Art bekannt, über seine Krankheit zu sprechen. In Interviews betonte er, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie während dieser schwierigen Zeit war. Auf Social Media teilte er immer wieder Einblicke in seinen bunten Alltag mit seiner Frau und den Kindern und nahm bis zuletzt am Leben Teil so gut es ging, wie noch 2025 als "Griffin" bei The Masked Singer.

Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

