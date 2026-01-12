Liebe hinter den Kulissen: Die Partner der "Rookie"-Stars

Wenn "The Rookie" mit frischen Folgen zurück ist, blicken Fans nicht nur auf Blaulicht und Verfolgungsjagden, sondern auch auf die Herzen hinter den Kulissen. Wer liebt wen, wann und wo kam das Liebesglück zustande, und mit wem gehen die Stars privat durchs Leben? Jenna Dewan (45) und Steve Kazee (50) sind seit 2020 verlobt, haben Sohn Callum und Tochter Rhiannon und standen sich sogar am Set gegenüber – als explosive Ex-Partner. Eric Winter dreht an der Seite von Ehefrau Roselyn Sánchez, die in Staffel 2 vorbeischaute. Und Hauptdarsteller Nathan Fillion (54) zeigt sich frisch verliebt mit Schauspielerin Tania Raymonde (37) – das Paar machte seine Beziehung im Sommer 2025 auf Instagram öffentlich. Auch mit dabei: Mekia Cox, glücklich verheiratet mit Britt Leach, und Alyssa Diaz, die mit Musiker Gustavo Galindo verlobt ist.

Mehr zur Liebeslage: Jenna erzählte Variety, wie surreal die Dreharbeiten mit Steve waren, während ihr Neugeborenes im Trailer wartete: "Wir wurden in diesen verrückten Autokampf geworfen ... während unser Baby im Trailer war, und ich bin zum Stillen hin- und hergelaufen", sagte sie. Steve stieß in Staffel 4 zum Cast, die beiden spielten stürmische Ex-Partner – ein Kontrast zum Familienalltag zu Hause. Eric und Roselyn sind seit 2008 verheiratet, teilen Tochter Sebella und Sohn Dylan, drehten gemeinsam den Hallmark-Film "A Taste of Summer", wie People berichtet. Bei "Grey"-Darsteller Richard T. Jones funkte es nach der Scheidung von Nancy erneut: 2022 heiratete er Kristy "Kris" Horiuchi und schwärmt auf Instagram: "I liebe meine wunderschöne Frau". Und während Melissa (30) O’Neil ihr Privatleben lieber offline lässt, knistert es für Lucy Chen on screen mit Tim Bradford.

Hinter den Rampenlichtern führen viele "Rookie"-Stars ein Familienleben mit kleinen Ritualen. Jenna und Steve teilen sich den Alltag mit zwei Kindern und einem vollen Drehplan – sie betonte gegenüber Us Weekly, dass die Hochzeit kommt, nur sei das Leben gerade sehr voll. Eric und Roselyn lernten sich 2005 auf einer Party in Los Angeles kennen, ehe sie drei Jahre später Ja sagten. Ihren Podcast beschrieben sie als eine Art Paartherapie, "ein Riesenspaß", wie Roselyn dem Magazin People sagte. Alyssa und Gustavo matchten auf Bumble in Mexiko-Stadt, ihre erste Schwangerschaft schrieb die Produktion kurzerhand in Angelas Story. Und Nathan, der sich 2010 selbst als jemanden bezeichnete, der immer "Pech in der Liebe" hat, wirkt an Tanias Seite gelöst und happy.

Getty Images Nathan Fillion 2025

Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee 2025

Instagram / ebwinter Roselyn Sánchez und Eric Winter mit ihren Kindern