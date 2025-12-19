Darum war Action bei "The Rookie" für Nathan Fillion so hart

Für die Polizeiserie "The Rookie" holte Nathan Fillion (54) offenbar alles aus sich heraus. Im Interview mit der Plattform Stuff erzählt der Schauspieler jetzt, wie vor allem die Action-Szenen ihm alles abverlangen. Dabei liegt das Problem vor allem bei seiner Aufmachung in der Rolle des Streifenpolizisten John Nolan. "Wenn man die Idee hört, denkt man sich: 'Das ist fantastisch. Was für eine großartige Idee.' Dann schnallt man sich fünf Kilogramm Ausrüstung um die Hüften, zieht schwarze Wolle an und rennt in der Hitze von 45 Grad Celsius durch Los Angeles. Das ist hart", meint Nathan ehrlich. Erst in den späteren Staffeln etablierten die Serienmacher leichtere Uniformen, damit die Einsätze in der Hitze Kaliforniens nicht mehr ganz so kräftezehrend sind.

Auch wenn "The Rookie" jede Menge Action und teils atemberaubende Polizeieinsätze beinhaltet, gibt es nur wenige waghalsige Stunts. Vor allem Nathan selbst meidet den Nervenkitzel eher, wenn es ihm möglich ist. Zum Stunt-König Tom Cruise (63) wird er nicht werden. "Ich bin nicht der Typ, der unbedingt den Tom-Cruise-Kram machen will. Früher war ich der Typ, der superbegeistert war, meine eigenen Stunts zu machen, und dann verletzt man sich den Rücken und dann das Knie... Dann verliert es den Reiz", erklärt der US-Amerikaner. Dafür gibt es immerhin auch professionelle Stunt-Doubles, die sich sicher mit Freuden die Hochhäuser runterstürzen.

"The Rookie" mauserte sich in den vergangenen Jahren in einem Überangebot von Polizeiserien zu einem echten Hit, denn die Geschichte war neu: Der Mittvierziger John Nolan ist geschieden und unzufrieden im Job als Bauunternehmer, bis er bei einem Überfall in einer Bank überraschend zum Held wird. Dadurch fasst er den Entschluss umzuschulen, verlässt das kalte Pennsylvania und wird zum ältesten Rookie in der Geschichte des Los Angeles Police Departments. Was wohl kaum einem bewusst ist: Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Der echte John Nolan heißt William Norcross. Dieser entschied sich 2018, mit 44 Jahren seinen Traum vom Job als Cop wahr werden zu lassen. Seine Anekdoten wurden in "The Rookie" verarbeitet und er bekam sogar einen kleinen Auftritt in der Serie. "Ab und zu kommt er [ans Set]. Er trifft sich mit uns und spricht darüber, was er mit seiner Polizeiarbeit gemacht hat und wie sich sein Leben entwickelt hat", erzählt Nathan dem Portal.

