"Kann nicht mehr": Anna Heiser kämpft mit Hasskommentaren

Reality-TV-Star Anna Heiser (35) hat auf Instagram ein deutliches Zeichen gegen Anfeindungen gesetzt. In einem neuen Reel, das sie am Mittwoch mit ihrer Community teilte, spricht Anna über die Hasskommentare, die sie seit Jahren begleiten – angefangen bei ihrem Auftritt bei Bauer sucht Frau. Sie erzählt, wie ihr Aussehen und ihre Herkunft immer wieder zum Ziel werden, und macht klar, wie sehr sie das belastet. "Ich habe es satt. Ich habe es so satt, dass meine Hände zittern", gibt Anna in dem Video zu. Sie berichtet von Bewertungen zu ihrer Nase, ihren Zähnen, ihrer polnischen Herkunft – und von Unterstellungen über ihre Beziehung. Am Ende steht ein erschütterndes Fazit: "Ich kann nicht mehr."

In ihrem Reel zieht Anna eine bittere Bilanz der vergangenen Jahre und geht auf wiederkehrende Vorwürfe ein. "Seit Jahren werde ich bewertet. Zu 99,9 Prozent von Frauen, das ist noch das Schlimmste", erklärt sie und grenzt klar ab, wo für sie die Linie verläuft: "Das ist keine Meinungsfreiheit, das ist Beleidigen." Sie erinnert daran, wie sie im letzten Jahr als "jammernd" abgestempelt worden sei, obwohl es "das härteste" Jahr für ihre Familie gewesen sei, in dem sie trotzdem "den Scheiß durchgezogen" habe. Nun werde ihr Künstlichkeit vorgeworfen, weil es ihnen besser gehe. Unter ihrem Video schreibt Anna weiter, sie könne die Sprüche nicht mehr lesen, sie müsse das aushalten, nur weil sie im Netz teile. "Nein, es ist nicht meine Schuld, wenn ich ungefragt kritisiert und beleidigt werde. Es ist deine Schuld, wenn du dich durch das Erniedrigen von anderen Menschen besser fühlst", hält sie fest und dankt zugleich ihrer Community: Dank ihrer Follower hätten sie die letzten Jahre auf der Farm durchziehen können.

Bereits zuvor hatte Anna erzählt, dass sie sich seit ihrer Kindheit mit fiesen Kommentaren über ihren Körper auseinandersetzen musste. In einem früheren Video berichtete Anna, dass Sätze wie "Du bist so hässlich" sie schon in jungen Jahren begleitet hätten. Nicht nur andere Kinder, sondern auch Verwandte hätten sie wegen ihrer Figur und ihres Aussehens kritisiert. "Wie zum Beispiel Onkels oder Cousins – für alle war ich entweder zu dünn oder hatte eine zu große Nase oder später auch zu kleine Brüste", verriet die gebürtige Polin damals.

