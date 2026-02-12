Gordon Ramsay schnappte Ehefrau Tana einem guten Kumpel weg

Gordon Ramsay (59) hat ein pikantes Detail über den Beginn seiner Ehe gelüftet: Seine Frau Tana war während ihrer ersten Begegnung bereits vergeben – und zwar an einen Kumpel von Gordon. Wie der Star-Koch gegenüber OK! Magazine berichtet, war er dennoch sofort hin und weg von der Frau, die für ihn aussah wie eine junge Julia Roberts (58). Doch diese Gefühle beruhten zunächst nicht auf Gegenseitigkeit: Tana fand den "Hell’s Kitchen"-Star anfangs nämlich "arrogant" und "nervig". Erst als beide etwa einen Monat später zufällig gleichzeitig Single waren, funkte es gewaltig.

An den schicksalhaften Moment auf der Rückbank eines Autos kann sich Gordon noch ganz genau erinnern. Während sein Kumpel am Steuer saß, schoss dem heute 59-Jährigen nur ein Gedanke durch den Kopf: "Oh mein Gott, deine Freundin ist verdammt hübsch." Tana hingegen war von dem extrem selbstbewussten Auftreten des jungen Kochs alles andere als beeindruckt. "Er hat mich richtig genervt", gestand sie rückblickend. Doch das Blatt wendete sich schnell: Ein tiefgründiges Gespräch, das eine ganze Nacht andauerte, änderte ihre Meinung schlagartig und legte den Grundstein für ihre gemeinsame Zukunft.

Doch während Gordon und Tana in Erinnerungen schwelgen, hängt woanders der Haussegen schief. Grund dafür ist die jüngste Hochzeit von Tochter Holly. Die Influencerin gab dem Olympiaschwimmer Adam Peaty (32) im Dezember das Jawort, doch das Fest wurde von einem heftigen Zerwürfnis mit Adams Familie überschattet. Gerüchten zufolge wurde die Mutter des Bräutigams sogar von der Feier ausgeladen. Gordon brach kürzlich sein Schweigen und stellte gegenüber Daily Mail klar, dass die Peaty-Seite Schuld am Konflikt trage. Trotz der harten Fronten hofft der Star-Koch jedoch auf eine Versöhnung und will bald einen Schlussstrich unter das Drama ziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Tana und Gordon Ramsay

Anzeige Anzeige

Instagram / gordongram Gordon Ramsay und seine Ehefrau Tana auf Instagram