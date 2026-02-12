"Tribute von Panem"-Star Jena Malone verkündet Verlobung

Jena Malone (41) schwebt im Verlobungsglück! Die Schauspielerin, die vielen Fans als furchtlose Johanna Mason aus den Die Tribute von Panem-Filmen bekannt ist, ist bereit, in naher Zukunft den Bund der Ehe zu schließen. Auf einer gemeinsamen Wanderung mit ihrem Partner Jack Buckley nutzte der Schauspieler den Moment auf einem Aussichtspunkt und hielt mit atemberaubender Landschaft im Hintergrund um ihre Hand an. Das Paar verkündete die freudige Nachricht am Mittwoch auf Instagram und teilte eine Reihe inniger Fotos vom romantischen Antrag – inklusive Ring, Champagner und Herzballon.

Neben den verschiedenen Schnappschüssen hinterlässt Jena ihrem Liebsten eine rührende Nachricht. "Es warst immer du. Selbst in den langen, dunklen Zeiten meiner Jugend, in denen ich gelernt habe, mein Herz zu schützen, warst du immer da und hast diesen winzigen Funken im Herzen eines Kindes zum Leben erweckt... Liebe... Seelenverwandtschaft... Ehe. Du bist ein wahr gewordener Traum, Jack", schwärmt sie und betont: "Mein Seelenverwandter hat mich gebeten, ihn zu heiraten. Zuerst hat er diejenigen gefragt, die mein Herz so lange beschützt und umsorgt haben. Meine beiden Mütter, meine Schwester, mein Sohn... und mit jedem Leben, jedem Moment, den ich vor mir habe, habe ich Ja gesagt."

Für die Schauspielerin ist das nicht die erste Verlobung. Im Jahr 2016 hielt ihr damaliger Partner Ethan DeLorenzo um ihre Hand an. Aus der Beziehung mit dem Fotografen geht ein gemeinsames Kind hervor – Sohn Ode Mountain erblickte im selben Jahr das Licht der Welt. Rund ein Jahr später folgten jedoch die Trennung und die Auflösung der Verlobung. Während Jena anschließend ihr großes Glück in Jack fand, liierte sich Ex Ethan wenig später mit You-Star Victoria Pedretti (30). Die Turteltauben sind auch bereits miteinander verlobt.

Instagram / jenamalone Jena Malone und ihr frisch Verlobter Jack, Februar 2026

Instagram / jenamalone Jena Malone, Schauspielerin

Instagram / then0t0ri0usvip Victoria Pedretti und Ethan Delorenzo, Juli 2025

