So süß gratuliert Mola Adebisis Frau ihm zum Hochzeitstag

Romantischer Liebes-Post aus Dubai: Moderator Mola Adebisi (52) feiert mit seiner Frau Adelina (38) ihren zweiten Hochzeitstag – und lässt seine Fans auf Instagram jetzt daran teilhaben. Auf einem Urlaubsfoto posiert das Paar eng aneinander, im Kinderwagen das gemeinsame Baby, vor der Kulisse der Wüstenmetropole. Zu dem Schnappschuss teilt Adelina eine lange, emotionale Liebeserklärung an Mola, in der sie von ihrer Beziehung, ihrem Familienglück und ihrem Alltag als Paar und Eltern schwärmt. Der rührende Post löst unter den Followern zahlreiche Herzchen-Kommentare aus – und macht neugierig auf jedes einzelne Wort der Botschaft.

In ihrem Text schreibt die 38-Jährige, Mola habe ihr Leben verändert, nicht durch eine große Geste, sondern "mit jedem einzelnen Tag an deiner Seite". Sie beschreibt ihn als ihr "Zuhause", ihren Halt und Ruhepol in einer lauten Welt, in dessen Augen sie Frieden und in dessen Nähe sie Kraft finde. Besonders emotional wird es, als sie auf das gemeinsame Kind zu sprechen kommt: Das Baby sei ein "kleines Wunder", entstanden aus ihrer Liebe, ihr Herz schlage seitdem "anders – weiter, tiefer, stärker". Wenn sie sehe, wie Mola das Kind halte und beschütze, wisse sie, dass sie mit keinem anderen Menschen dieses Leben teilen wolle. "Du bist der beste Daddy", schwärmt sie weiter und blickt voller Hoffnung auf die gemeinsame Zukunft als Paar, Eltern und Familie. Der 52-Jährige lässt das natürlich nicht unkommentiert und antwortet unter dem Beitrag mit einem dicken Liebesbekenntnis: "ich lieb dich bis ans Ende dieser Welt und wieder zurück mal 1 Mio".

Für Fans des Paares ist der innige Post ein weiterer Einblick in ein Familienleben, das die beiden schon länger offen mit ihrer Community teilen. Seit der Geburt ihres Kindes zeigen der Moderator und seine Frau immer wieder, wie sehr sie in ihrer Rolle als Eltern aufgehen und wie wichtig ihnen ihr kleines Zuhause geworden ist. Auf Social Media geben sie sich meist nahbar und vertraut, ob bei Alltagsmomenten mit dem Nachwuchs oder bei romantischen Pärchenfotos. Der Urlaub in Dubai scheint für das Paar nun eine Gelegenheit zu sein, Zweisamkeit und Familienzeit zu verbinden – und gleichzeitig an den Tag zurückzudenken, an dem sie sich das Jawort gegeben haben.

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und seine Frau Adelina mit ihrem Kind in Dubai, Februar 2026

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai im September 2024

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi