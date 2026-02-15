Deutscher Eishockey-Star Leon Draisaitl liebt Schauspielerin

Leon Draisaitl (30) hat bei den Olympischen Winterspielen in Mailand einen beeindruckenden Auftakt hingelegt. Der Eishockey-Star führte die deutsche Mannschaft am Abend des 12. Februar als Kapitän auf das Eis und sicherte mit einem 3:1-Sieg gegen Dänemark wichtige Punkte für das Turnier. Im Publikum feuerten ihn zahlreiche Fans an, darunter auch seine Ehefrau, Schauspielerin Céleste Desjardins, die sich in einem Deutschland-Trikot zeigte und stolz Einblicke aus der Eishalle in ihrer Instagram-Story postete. International bekannt ist die 29-jährige Kanadierin unter anderem durch ihre Rolle in der Action-Drama-Serie "Taken", basierend auf der gleichnamigen Filmreihe.

Für Leon ist es das erste Mal seit sieben Jahren, dass er wieder für eine deutsche Mannschaft ins Feld zieht. Nach einer herausragenden Saison in der NHL, geprägt von seiner rekordbrechenden Leistung mit 52 Toren, wird als Kapitän besonders viel von ihm erwartet. Bei der Eröffnungszeremonie der Spiele trug er mit sichtlichem Stolz die deutsche Fahne ins Giuseppe-Meazza-Stadion, betonte laut Fokus jedoch: "Es ist ganz wichtig, dass Deutschland und die Mannschaft verstehen, dass es um das Team geht und nicht um Einzelne." Seine Ehefrau Céleste hält währenddessen fest zu ihm und teilt trotz ihres eigenen vollen Terminkalenders Momente der Unterstützung.

Privat sieht man Leon und Céleste stets harmonisch. Die beiden haben sich im Sommer 2024 auf Mallorca verlobt und sind seit August 2025 verheiratet. Die Zeremonie fand im malerischen Château d'Estoublon in Südfrankreich statt. Zusammen leben sie mit ihrem Hund Bowie in Kanada, wo der Alltag zwischen Eishockey-Ruhm und Schauspielkarriere gut zu laufen scheint. Bereits in jungen Jahren wurde Leon ein besonderes Eishockey-Talent nachgesagt, inspiriert durch seinen Vater Peter Draisaitl. Heute zählt er sowohl auf dem Eis als auch privat zu den strahlenden Vorbildern der deutschen Sportwelt.

Imago Leon Draisaitl im Scotiabank Saddledome, Dezember 2025

Instagram / drat_29 Eishockey-Star Leon Draisaitl mit seiner Frau Céleste Desjardins, September 2024

Instagram / drat_29 Céleste Desjardins mit ihrem Hund Bowie, Februar 2021