Ex-Miss-Schweiz will "Germany's Next Topmodel" gewinnen

Bianca Sissing wagt mit 47 Jahren das große Comeback: Die frühere Miss Schweiz steht in der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel vor Heidi Klums (52) Jury und tritt als Best Agerin gegen deutlich jüngere Kandidatinnen an. In der ProSieben-Show, die derzeit mittwochs und donnerstags zur Primetime läuft, will Bianca nicht nur um den Titel kämpfen, sondern vor allem ein Zeichen setzen. Die gebürtige Kanadierin mit schweizerischen und südafrikanisch-indischen Wurzeln sagt zu ihrer Mission bei GNTM: "Ich laufe für alle Frauen, die vielleicht dachten, ihre Träume hätten ein Ablaufdatum und will beweisen, dass sie es nicht haben." Ihr großes Ziel formuliert sie klar: "Ich möchte GNTM-Geschichte machen und das erste Best-Ager-Model sein, das 'Germany's Next Topmodel' gewinnt."

Biancas erste Modelkarriere liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Nach einem abgeschlossenen Psychologie-Studium in Toronto zog sie in die Schweiz, konzentrierte sich dort voll auf das Modeln und wurde schon bald zur Miss Schweiz gekrönt. Es folgten zahlreiche Laufstegjobs in der ganzen Alpenregion, bevor sich ihr Leben in eine neue Richtung drehte. Heute ist die ehemalige Schönheitskönigin nicht nur wieder als Model aktiv, sondern auch erfolgreiche Autorin mehrerer Bücher über Yoga und Achtsamkeit. Außerdem leitet sie ihre eigene Yoga-Schule, in der sie sich intensiv mit Selfcare beschäftigt. "Durch meine Lebensgeschichte habe ich gelernt, dass in jeder Herausforderung eine Lektion steckt und dass Veränderung die ehrlichste Form von Wachstum ist", erklärt sie im Interview mit dem Sender. Dieses Mindset nimmt sie nun mit an das Set der Castingshow, wo sie nach eigenen Worten stets fokussiert, professionell und authentisch bleiben will.

Privat hat Bianca über die Jahre eine Haltung entwickelt, die sie nun bei GNTM mit Millionen teilen möchte. Die Yoga-Lehrerin sieht das Älterwerden nicht als Makel, sondern als Chance, gelassener und klarer zu werden. Ihr Lebensmotto lautet, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, und genau diese Gelassenheit prägt auch ihren Umgang mit der neuen öffentlichen Aufmerksamkeit. Besonders freut sich die 47-Jährige darauf, einem ihrer eigenen Idole zu begegnen: Neben Jennifer Lopez (56) und Sofia Vergara (53) zählt Bianca auch Heidi zu ihren großen Vorbildern, weil alle drei für sie verkörpern, dass "Schönheit, Stärke und Erfolg kein Alter haben". Ob sie es jedoch bis zum großen Finale in Hollywood schafft, bleibt abzuwarten.

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026

Joyn / Daniel Graf GNTM-Kandidatin Bianca, 2026

Getty Images Sofía Vergara and Heidi Klum, September 2024

