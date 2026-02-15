Klare Grenze: Dieses TV-Format schreckt Rúrik Gíslason ab

Rúrik Gíslason (37) macht keinen Hehl daraus: Der frühere Fußballprofi bleibt dem Reality-TV treu, doch ein bestimmtes Format schreckt ihn ab. Am Rande des "A Night to Remember"-Events von Prime Video verriet Rúrik im Gespräch mit Promiflash, dass er sich weitere Show-Auftritte gut vorstellen kann. Nach Let's Dance 2021, wo er sich bis an die Spitze tanzte, und weiteren Auftritten wie bei The Masked Singer 2022 hat er weiterhin Lust auf neue Herausforderungen. Nur das Dschungelcamp ist für ihn keine Option. "Es kommt auf das Reality-TV-Format an. Dschungelcamp ist vielleicht nicht so meins, weil – ich liebe Natur, aber ich habe Angst vor dem Dschungel", erklärte er.

Ganz verschlossen ist der Sportler deshalb nicht. Vielmehr will er prüfen, was zu ihm passt. "Es gibt sehr, sehr viele coole Formate. Ich glaube, selbst wenn man in den Dschungel geht, muss man sehr viel Mut haben. Und sagen wir es so – es wäre vielleicht nicht so meins", erklärte Rúrik weiter gegenüber Promiflash. Eine konkrete Wunschliste hat er aber nicht. "Ich lasse das auf mich zukommen. Und ehrlicherweise, wie gesagt, ich wohne in Spanien und Island, da habe ich leider kein deutsches Fernsehen und kenne mich nicht so gut aus mit deutschen Fernsehprogrammen. Aber 'Let's Dance' habe ich gemacht, 'The Masked Singer' habe ich gemacht", so der ehemalige Kicker.

Abgesehen vom Reality-TV steht für Rúrik nun jedoch erst einmal etwas anderes an: ein geheimes Projekt mit Bill Kaulitz (36). Nachdem der 37-Jährige und der Tokio Hotel-Star im vergangenen Jahr mit ihrem gemeinsamen Wiesn-Auftritt für Aufsehen gesorgt hatten, verriet Rúrik gegenüber Promiflash, dass die beiden eng befreundet sind – und deutete dabei an, dass sie an einem gemeinsamen Projekt arbeiten: "Wir sind einfach gut befreundet. Vielleicht haben wir auch ein Projekt gemacht. Vielleicht kommt es am ersten April raus. [...] Das war ein kleiner Teaser." Weitere Details behielt der Isländer allerdings für sich.

IMAGO / Panama Pictures Rúrik Gíslason, Ex-Fußballer

IMAGO / APress Rúrik Gíslason, Februar 2026

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Rúrik Gíslason auf dem Oktoberfest