Simone Biles flasht Zuschauer bei Olympischen Winterspielen

Simone Biles (28) sorgt bei den Olympischen Winterspielen 2026 für einen unerwarteten Glamour-Moment: Die Turn-Ikone taucht am 13. Februar plötzlich in der Eishalle von Mailand-Cortina auf und setzt sich gut gelaunt mit Ehemann Jonathan Owens (30) auf die Tribüne. In einem cremefarbenen Mantel, weißen Jeans und hohen Stiletto-Boots verfolgt Simone an der Seite des Football-Profis gebannt den Wettkampf der Herren im Einzel. Besonders genau schaut sie bei den Programmen der US-Stars Ilia Malinin und Andrew Torgashev hin, jubelt, klatscht und filmt mit dem Handy. Hinter den Kulissen nimmt sie sich außerdem Zeit für ein Foto mit dem georgischen Läufer Nika Egadze – und verdreht mit ihrem Auftritt nicht nur den Athleten, sondern auch den Zuschauern in der Arena den Kopf.

Zwischen Kürmusik und Jubelstürmen griff Simone zum Mikrofon und blieb dabei wohltuend bodenständig. "Ich kann Schlittschuhlaufen", sagte sie laut E! News, "aber ich kann nichts von dem, was diese Athleten heute Abend da draußen zeigen." Danach legte sie nach: "Ich zolle ihnen allen Respekt. Ich drücke ihnen die Daumen. Ich bete für sie. Ich bin einfach super aufgeregt, heute zuzuschauen." Am Ende krönte sich Mikhail Shaidorov aus Kasachstan mit Gold, die Japaner Yuma Kagiyama und Shun Sato holten Silber und Bronze. Für den Abend im italienischen Eispalast hieß es für Simone aber vor allem: ankommen, staunen, unterstützen – und die Kufen-Künste aus nächster Nähe genießen.

Abseits des Glitzer-Eises lässt Simone ihr Privatleben gern mitschwingen. Seit der Hochzeit mit Jonathan genießt die Turnerin gemeinsame Auszeiten, wenn der Football-Profi nicht gerade im NFL-Alltag steckt. Bei Spielen der Chicago Bears zeigte sie zuletzt, dass sie auch hinter der Kamera eine gute Figur macht, als sie bei einer Promi-Aktion am Spielfeldrand Einblicke durchs Objektiv einfing. Zwischen Fitnessstudio, Reisen und Familienplänen denkt sie zugleich laut über ihre sportliche Zukunft nach. Gegenüber Sports Illustrated erklärte sie im vergangenen Jahr, dass sie ein Comeback für die Sommerspiele in Los Angeles abwäge – mit Blick auf Opfer, Familie und das Leben mit ihrem Mann. Die mentale Stärke, betont die Athletin, sei da. Ob sie diese wieder auf der größten Bühne zeigt, bleibt ihre Entscheidung – heute aber gehörte die Bühne den Eiskünstlern, und Simone klatschte jede Pirouette ins Herz.

Getty Images Simone Biles beim Herren-Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 in Mailand

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens beim Herren-Eiskunstlaufen bei den Winterspielen Milano Cortina 2026

Getty Images Simone Biles am Spielfeldrand vor dem Spiel der San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears in Santa Clara