Nicht "Stranger Things": Die Serie ist Januar-Streaming-Star

Ein Wachwechsel an der Streaming-Spitze sorgt für Gesprächsstoff: Zwischen dem 12. und 18. Januar hat sich "His & Hers" in den US-Nielsen-Charts an Stranger Things vorbeigeschoben und den Thron bei Netflix erobert. Gemessen wurden in genau dieser Woche die gestreamten Minuten in den USA. Der neue Thriller kommt dabei laut Hollywood Reporter auf satte 2,24 Milliarden Minuten. "Stranger Things", zuletzt monatelang unangefochtene Nummer eins nach dem großen Finale, landet mit 1,91 Milliarden Minuten aber nun auf Rang zwei.

Die Zahlen der Marktforscher von Nielsen zeichnen ein deutliches Bild: Hinter "His & Hers" und "Stranger Things" reiht sich "Landman" mit 1,77 Milliarden Minuten ein. Dahinter folgen "The Rip" (1,39 Milliarden), "The Pitt" (1,16 Milliarden), "11.22.63 – Der Anschlag" (970 Millionen), "The Closer" (939 Millionen), "The Traitors US" (892 Millionen), "Fallout" (844 Millionen) und "Bluey" (802 Millionen). Für Fans des Hawkins-Kosmos gibt es dennoch Lichtblicke, denn das Franchise bleibt lebendig: Eine neue Animationsserie ist in Arbeit, außerdem plant Netflix, einen Mitschnitt des Theaterstücks "Stranger Things: The First Shadow" zu veröffentlichen. In den kommenden Auswertungen dürfte darüber hinaus weitere Konkurrenz auftauchen – Bridgerton dominiert aktuell bereits die internen Netflix-Charts und könnte die Rangliste zusätzlich durcheinanderwirbeln.

Die Verschiebungen in den Netflix-Charts bieten außerdem interessante Einblicke in das sich wandelnde Zuschauerinteresse. Auffällig bleibt die programmatische Vielfalt, die Spitzenplätze wie den düsteren Netflix-Thriller "His & Hers" und genreübergreifende Angebote wie "Finding Her Edge" unter einem Dach vereint. Mit einer melodramatischen Sport-Romanze, die kürzlich den Sprung an die Chartspitze schaffte, scheint die Plattform bewusst verschiedene Publikumsvorlieben zu bedienen und damit neue Maßstäbe zu setzen. Ob nun Mystery, Thriller oder Romantik: Netflix hält sich mit seinem breit gefächerten Angebot stets für alle Eventualitäten gewappnet.

Netflix Jamie Tisdale als Rachel in "His & Hers"

Netflix Jon Bernthal und Tessa Thompson in "His & Hers"

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

