Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das WM-Halbfinale vor Augen! Heute Abend müssen sich die Jungs von Trainer Toni Söderholm aber erst einmal gegen die tschechische Mannschaft durchsetzen. Es ist keine leichte Aufgabe, die die Nationalspieler da in Bratislava erwartet – insgesamt zwölf NHL-Spieler haben die Tschechen in ihren Reihen. Doch Deutschland muss sich nicht verstecken: Promiflash stellt die fünf auffälligsten deutschen Spieler vor!

Die Mannschaft wird von Kapitän Moritz Müller angeführt. Der 32-jährige Abwehrspieler der Kölner Haie ist der Schwiegersohn des ehemaligen Fußball-Bundesliga-Profis und -Managers Thomas Eichin. "Diese Freude und Begeisterung. Er ist immer voll dabei. Er bereitet sich für jede Übung, für jedes Training voll vor. Er ist immer bereit, sich für die Mannschaft reinzuwerfen", schwärmte Coach Söderholm im dpa-Gespräch über seinen Spielführer.

Der große Star des Teams ist ohne Frage NHL-Profi Leon Draisaitl. Der 22-jährige Center steht bei den Edmonton Oilers in der besten Eishockey-Liga der Welt unter Vertrag – der NHL. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und garantiert ihm satte 55 Millionen Euro. Der gebürtige Kölner hat mit der kanadischen Schauspielerin und Influencerin Celeste Desjardins auch eine megaheiße Spielerfrau an seiner Seite.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer spielt ebenfalls in der in NHL bei Colorado Avalanche und zählt zu den besten Keepern der Welt. Deshalb verdient der 27-Jährige auch schon stolze 3,35 Millionen Dollar pro Jahr. Von den Fans wird er meist nur als "Gru" gefeiert. Privat chillt er am liebsten mit seinem Hund Leo.

Center Dominik Kahun gehört mit seinen 1,78 Metern zu den kleinsten Spielern in der NHL. Trotzdem spielt der 23-Jährige in der nordamerikanischen Profiliga für die Chicago Blackhawks und ist dabei, ein ganz Großer seines Sports zu werden. Privat ist er mit der Münchnerin Antonia zusammen. Dominik wurde in Plana in Tschechien geboren – dem Land, gegen das es heute Abend ordentlich zur Sache gehen wird.

Verteidiger Moritz Seider ist mit seinen 18 Jahren das Küken im Team und zählt zu den gefragtesten Talenten der WM. Wie Bild berichtet, sieht es ganz danach aus, dass das Riesen-Talent Ende Juni in der ersten Runde der NHL-Draft ausgewählt wird. Damit würde Moritz schon nächste Saison ebenfalls in der weltweit besten Eishockey-Liga spielen.

