Freunde von Bruce Willis teilen Demenz-Update

Er war der härteste Kerl Hollywoods – jetzt kämpft Bruce Willis (70) einen stillen Kampf gegen die frontotemporale Demenz. Doch wie Insider gegenüber der Daily Mail nun verraten, gibt es trotz der herzzerreißenden Diagnose noch immer Momente der Freude im Leben des "Stirb langsam"-Stars. Bruce lebt inzwischen getrennt von seiner Familie in einem einstöckigen Haus, wo ihn ein Pflegeteam rund um die Uhr betreut. Was ihn allerdings auch heute noch erreicht, ist Musik. Die Familie hat entdeckt, dass der Schauspieler auf Melodien reagiert – er summt leise mit oder nickt im Takt. Laut einem Insider läuft in seinem Haus "immer" Musik. Eine zweite Quelle bestätigte, dass die Familie den Zustand mittlerweile als neue Normalität akzeptiert hat: "Sie versuchen, es so normal wie möglich für ihn zu gestalten, und es ist jetzt ihre Normalität."

Besonders berührend ist die Rolle, die Bruces Töchter in seinem Alltag spielen. Seine jüngeren Kinder Mabel und Evelyn essen mehrmals pro Woche gemeinsam mit ihm zu Abend in seinem Pflegeheim. Doch auch die erwachsenen Töchter aus seiner Ehe mit Demi Moore (63) lassen ihren Vater nicht im Stich. Allen voran seine Älteste, Rumer (37), die selbst als Mutter einer zweijährigen Tochter alle Hände voll zu tun hat. Auch Scout (34) und Tallulah (32) sind regelmäßig an seiner Seite. Demi postete kürzlich ein Foto auf Instagram, das ihren Ex-Mann zeigt, wie er auf einem Sofa mit seinen drei ältesten Töchtern kuschelt. Damit alles reibungslos läuft, koordiniert die Patchwork-Familie ihre Treffen per Gruppennachrichten und hält sich mit kurzen Gesundheits-Updates auf dem Laufenden. Es gebe Momente, in denen Bruce seine Familie erkenne, lache und ihnen zunicke, verriet die Quelle und ergänzt: "Er ist glücklich. Ich glaube nicht, dass er weiß, was er verloren hat (...). Soweit ich weiß, denkt er einfach, dass dies das Leben ist und dass dies seine Leute sind."

Bruces Frau Emma Heming-Willis (47) hat in "Conversations with Cam" offen gemacht, warum der Alltag für ihn so friedlich wirkt: Durch eine sogenannte Anosognosie erkenne Bruce seine Demenz nicht und erlebe seinen Zustand als normales Leben. "Die Leute denken, das sei Verdrängung", erklärte sie auch gegenüber der Daily Mail. "Aber es ist keine Verdrängung. Das Gehirn verändert sich. Das ist Teil der Krankheit." Die Entscheidung, ihn in ein zweites, separates Familienhaus mit professioneller Betreuung umziehen zu lassen, beschreibt sie als eine der schwersten, aber als richtig für alle Beteiligten. Dort entstehen nun neue Rituale, die der Familie wichtig sind – vom Frühstücksbesuch bis zu ruhigen Abendstunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

Anzeige Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis und Scout Willis mit ihrem Vater Bruce Willis, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival