Staffel 4 von "Die Landarztpraxis": So emotional wird es

Alexander Milo (45) lässt die Vorfreude steigen: Der Schauspieler kündigt im Joyn-Interview eine besonders intensive vierte Staffel von "Die Landarztpraxis" an. Er verspricht Herz, Humor und Taschentuch-Momente – und eine große Wende für seine Figur Julian Gerlach. Der bislang als Unruhestifter bekannte Julian wird Vater und muss sich völlig neu sortieren. "Wir sind wie ein verdammtes Überraschungsei: Spaß, Spannung, es wird auf jeden Fall sehr High Intensity", schwärmt Alexander vom aktuellen Seriengeschehen.

Alexander, der selbst zweifacher Vater ist, bringt viel persönliche Erfahrung in die Darstellung seiner Figur ein und betont, wie authentisch die neuen Folgen dadurch wirken. "Ich bin selbst Vater von zwei kleinen Kindern. Glaub mir, ich kann mich da sehr gut reinfinden", erklärt er und konkretisiert: "Das ist eben genau der Punkt: Das ist nicht fake, weil ich das selbst alles erlebt habe." Diese Echtheit sei es unter anderem, die die Serie so erfolgreich mache. Auch die besondere Stimmung hinter den Kulissen trage zur Authentizität bei. "Das Erfolgsrezept der 'Landarztpraxis' ist eigentlich ziemlich einfach: Wir hinter der Kamera verstehen uns sehr sogar – und du wirst lachen, aber das überträgt sich halt eben auch vor die Kamera. Wir sind wirklich ein tolles Team." Abgesehen davon gehe es in der Serie um echte Konflikte, echte Dramen und ehrliche Emotionen – fernab vom "Soapigen", wie Alexander betont. Auch dies mache den Erfolg aus.

Die Authentizität, die Alexander beschreibt, ist am Drehort Schliersee greifbar. Für zusätzliche Leichtigkeit sorgen am Set zudem immer wieder spontane Albernheiten, etwa mit Kollegin Rosetta Pedone (42), die laut Alexander regelmäßig in den Outtakes landen. Hier scheint die Chemie in der Tat zu stimmen. Fans der Serie dürfen sich somit auf eine spannende vierte Staffel mit bewegenden Geschichten und einer besonderen Mischung aus Herz und Humor freuen. Die ersten neuen Folgen der XXL-Staffel, die mit insgesamt 240 Episoden die bislang umfangreichste in der Geschichte der Sendung wird, sind bereits seit dem 2. Januar bei Joyn verfügbar. Parallel dazu läuft der Serienhit seit dem 5. Januar in SAT.1.

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Schauspieler Alexander Milo

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

RTL / Bernd Jaworek Alexander Milo, Schauspieler