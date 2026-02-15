Gewusst? Olympiastar Jutta Leerdam ist mit Jake Paul verlobt

Bei den aktuellen Olympischen Winterspielen sorgt besonders ein Powercouple für Glamour: Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) und der US-Influencer-Boxer Jake Paul (29) sind seit drei Jahren ein Paar, nachdem sie sich klassisch modern kennengelernt hatten. "Jake schickte mir eine Direktnachricht auf Instagram und fragte mich, ob ich in seinem Podcast mitmachen wolle", erzählte Jutta in der Doku "Countdown: Paul vs. Tyson" und fuhr fort: "Ich sagte: 'Okay, machen wir. Kann gut werden.'" Und es wurde sogar noch besser: Im April 2023 machte Jake die Beziehung mit dem Satz "Ich bin jetzt Niederländer" öffentlich – im März 2025 folgte der Antrag. "Wir können es kaum erwarten, für immer zusammen zu sein", postete das Paar, bei dem es aktuell nicht nur beziehungstechnisch blendend läuft: Während Jutta in Mailand-Cortina Medaillen jagt, kassiert Jake Millionen – trotz doppeltem Kieferbruch.

Jake hatte im Dezember in Riad gegen Ex-Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (36) durch technischen K.o. in Runde sechs verloren. Trotz des brutalen Ausgangs und eines doppelten Kieferbruchs soll er in nur 16 Minuten satte 77 Millionen Euro eingefahren haben. Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, posierte er schon im Privatjet mit fetten Geldbündeln auf Instagram. "Das ist der amerikanische Traum – starte deinen heute und glaube daran", schrieb er frech wie eh und je. Auch in solchen Phasen unterstützt ihn seine Jutta aus der Ferne – offenbar ein echtes Sportler-Traumpaar: beruflich hart im Nehmen, aber liebevoll und geerdet im Privatleben.

Doch die Realität ist nicht immer einfach: Das Paar führt eine klassische Fernbeziehung. Jake rockt die USA als YouTuber, Unternehmer und sportlicher Provokateur, Jutta trainiert in Europa – oft in den Niederlanden oder Inzell, wo sie Anfang 2026 einen Bahnrekord knackte. Gemeinsame Zeit? Knapp, aber intensiv. Auf Social Media teilen sie gemeinsame Trainingsbesuche, süße Alltagsmomente und exklusive Reisen. So sorgte auch Juttas Anreise zu den Spielen per Privatjet für Wirbel – Kritiker nannten ihren Lebensstil divenhaft, umweltschädlich und egoistisch. Doch das Duo lacht drüber: Sie genießen die wenigen gemeinsamen Tage, während Jake mit seinem Charme auf Social Media und Jutta mit ihrer Geschwindigkeit auf dem Eis das Netz erobern.

ActionPress Jutta Leerdam und Jake Paul im März 2025

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, 2024

Getty Images Jutta Leerdam, Sportlerin