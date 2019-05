Heute Abend geht es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um den Einzug ins WM-Halbfinale! Bei den 83. Weltmeisterschaften in der Slowakei treffen die Jungs von Trainer Toni Söderholm heute im Viertelfinale in Bratislava auf Tschechien! Und auf ihn kommt es bei diesem Match besonders an: Center Leon Draisaitl (23). Der Deutsche spielt bei den kanadischen Edmonton Oilers in der besten Eishockey-Liga der Welt – der NHL. Wie tickt der 23-jährige Eishockey-Megastar privat?

Leons Profivertrag in Edmonton läuft noch bis 2025 und garantiert ihm satte 55 Millionen Euro. Doch das ist für den gebürtigen Kölner kein Grund abzuheben. Im Gespräch mit Bild verriet Leon, dass er in der Sommerpause die Zeit bei seinen Eltern in Köln genießt – auch sein Vater trug einst das deutsche Nationaltrikot. Und wie lebt der Athlet in Edmonton? "Ich wohne wie die meisten Jungs in ­einem Haus, habe eine kanadische Freundin", verriet der bodenständige Sportler der Zeitung.

Und seine Freundin Celeste Desjardins ist ein echter Hingucker! Die Schauspielerin mit Modelmaßen war schon in ein paar erfolgreichen Filmen wie "Zombie at 17" und "Lost & Found" zu sehen. Auch auf Instagram zeigt sich die Beauty von ihrer besten Seite und verzaubert dort mittlerweile schon 136.000 Follower.

Getty Images Leon Draisaitl im Mai 2019 in Košice

Instagram / celestedesjardins Leon Draisaitl und Celeste Desjardins im Mai 2019

Instagram / celestedesjardins Celeste Desjardins im Februar 2019 in Los Angeles

