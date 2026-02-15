"Mobbing": Fans empört über Sitzverteilung in ARD-Quizshow

Es sollte ein lustiger Quiz-Abend werden, doch in der neuen Folge von Wer weiß denn sowas? am 12. Februar sorgte ausgerechnet die Sitzordnung im Studio für ordentlich Wirbel. Während sich 82 Zuschauer im Publikum klar für Teamkapitän Bernhard Hoëcker (55) entschieden und sich dafür sogar eine zusätzliche Bank ins Studio quetschen musste, blieben hinter Tatort-Star Wotan Wilke Möhring (58) nur 37 Fans zurück. Moderiert wurde die Runde wie immer von Kai Pflaume (58), der die beiden Teamchefs und ihre Studiogäste durch die Quizfragen führte. Was als harmloses Show-Element gedacht war, löste laut Focus zu Hause vor den Bildschirmen eine Welle der Empörung aus.

Denn viele Fans machten ihrem Ärger im Anschluss an die Ausstrahlung auf der offiziellen Facebook-Seite der ARD-Show Luft. "Ich finde es nicht schön, dass 82 Leute hinter Bernhard sitzen und dafür noch extra Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden und hinter Wotan nur 37 Leute sitzen", schrieb eine Zuschauerin. Andere legten noch nach und sprachen von einer "Demütigung" für Wotan. Besonders ein Spruch von Kai zu Beginn der Sendung stieß einigen bitter auf, er sei in dieser Situation unnötig gewesen, heißt es in den Kommentaren. Ein Nutzer wandte sich direkt an den Sender: "Liebe ARD, da muss sich was ändern an der Sitzverteilung. Das ist ja schon Mobbing." Doch am Ende konnte Wotan sich doch beweisen: Ausgerechnet das deutlich kleinere Team hinter dem Schauspieler durfte jubeln, denn dieser holte den Sieg für seine Gruppe und sicherte den 37 Unterstützern das Preisgeld.

Für Wotan ist der Wirbel um seine neue Rolle als Quiz-Teamkapitän ein ungewohnter Seitenpfad im doch eher ernsten Alltag als "Tatort"-Kommissar. Der Schauspieler feierte erst vor wenigen Wochen sein Debüt bei "Wer weiß denn sowas?" und trat damit in die Fußstapfen von Elton (54), der für viele Fans fest mit der Show verbunden war. In Interviews betont Wotan immer wieder, wie sehr ihn der direkte Kontakt zum Publikum reizt und wie gern er sich auf neue Formate einlässt, in denen er sich von einer anderen Seite zeigen kann. Abseits der Kameras gilt der gebürtige Norddeutsche als jemand, der Humor und Selbstironie schätzt und im Kollegenkreis für seine entspannte, verbindliche Art bekannt ist – Eigenschaften, die ihm auch in hitzig diskutierten Quizrunden zugutekommen dürften.

ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Wotan Wilke Möhring bei der "Gletschergrab"-Premiere im März 2023

ActionPress / gbrci / Future Image Bernhard Hoëcker in der "NDR Talk Show" im Februar 2025