"Liebe macht blind"-Bliss und Zack erwarten ihr zweites Baby

Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski lassen die Herzen ihrer Fans höher schlagen: Das Liebe macht blind-Paar aus Staffel vier hat am Samstag, dem 14. Februar, verraten, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist. Passend zum Valentinstag teilten die Realitystars auf Instagram eine gemeinsame Ankündigung und nannten den Nachwuchs liebevoll ihren "kleinen Valentin". Die frohe Botschaft kommt aus ihrem Zuhause, gefeiert im Kreis der Familie – mit Tochter Galileo an ihrer Seite, die bald große Schwester wird. Der errechnete Geburtstermin liegt im Sommer 2026, wie Bliss schwärmend schrieb, während Zack die News mittrug und mit rührenden Zeilen die Vorfreude unterstrich.

Gegenüber dem Magazin People beschrieb Bliss, wie besonders sich diese Schwangerschaft anfühlt. "Es fühlt sich erst ganz real an, wenn sie oder er da ist", sagte die Reality-TV-Darstellerin und betonte, dass die Vorfreude diesmal sogar größer sei, weil beide die überwältigende Liebe aus der ersten Zeit als Eltern kennen. Den Moment der Entdeckung erlebte Bliss direkt nach einer Japan-Reise: Ungewohnte Träume und ein mulmiges Gefühl führten zu einem frühen Test – der prompt positiv war. Die Erste, die davon erfuhr, war Galileo. Später überraschte sie Zack mit einer zuckersüßen Szene: Galileo kam mit Ballons ins Schlafzimmer, trug ein "Big Sister"-Shirt – und Zack brauchte nur einen Blick, um zu wissen, was los ist. Gleichzeitig sprach die werdende Mutter offen darüber, dass das erste Trimester diesmal "herausfordernder" war, besonders mit Kleinkind daheim. Zack, so erzählt sie, stützt sie im Alltag und fängt die zusätzliche Erschöpfung auf.

Schon zur Geburt von Galileo sorgten Bliss und Zack für große Emotionen. "Wir sind so verliebt in unser kostbares, wunderschönes kleines Mädchen!", schwärmten die Eheleute damals im Gespräch mit dem Magazin People. Sie beschrieben ihre Tochter als "unseren Mond, unsere Sterne, das Zentrum unseres Universums." Das Paar feierte die Ankunft ihres ersten Kindes mit mehreren Fotos und berührenden Worten, die nicht nur ihre Fans begeisterten. Mit der kleinen Galileo erfüllte sich für die beiden ein lange gehegter Wunsch, den sie schon kurz nach ihrem Kennenlernen bei "Liebe macht blind" offenbart hatten. Auch die Reaktionen aus der Community waren damals herzlich. "Oh mein Gott! Das ist so überraschend! Willkommen auf dieser Welt, Galileo!", jubelte ein Fan auf Instagram. Bliss erzählte damals offen: "Ich bin wirklich glücklich und hoffe, dass es auch anderen Menschen Freude bereitet. Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet!"

Anzeige Anzeige

Instagram / blisspoureetezadi Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi, "Liebe macht blind"-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / zackgoytowski Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi mit ihrer Tochter Galileo, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / blisspoureetezadi Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski, "Liebe macht blind"-Stars

Anzeige