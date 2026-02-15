Tschüss Hollywood: Harrison Ford plant baldigen Ruhestand

Harrison Ford (83) hat bei einem Presse-Event von Apple in Los Angeles über seine Serie "Shrinking" gesprochen – und dabei einen möglichen Abschied aus Hollywood in Aussicht gestellt. Der Indiana Jones- und Star Wars-Liebling stand dort gemeinsam mit Kollegen der Dramedy auf der Bühne und beantwortete Fragen. Dabei ließ der Schauspieler durchblicken, dass er sich nach der aktuellen dritten Staffel durchaus einen Ruhestand vorstellen kann. Gegenüber The Hollywood Reporter klang Harrison ungewöhnlich gelassen und zufrieden, als er sagte: "Wenn es hiermit enden würde, wäre das völlig in Ordnung."

In seinen Worten schwang mehr als nur Lob für eine gelungene Produktion mit. "Die Art von Arbeit, die wir hier leisten können, ist bemerkenswert", erklärte Harrison auf der Bühne. Er sprach von einer "ganz besonderen Art von Arbeit", die ihn "wirklich bereichert" habe und ihm das Gefühl gebe, dass das, was das Team tue, "wertvoll und wichtig" sei. Genau das habe er in seinem Leben gesucht. Die dritte Staffel der Serie ist seit dem 28. Januar 2026 exklusiv bei Apple TV zu sehen. Parallel dazu zeichnet sich ab, dass der Abschied real sein könnte: Auf IMDb sind derzeit keine neuen Film- oder Serienprojekte mit Harrison als Darsteller gelistet.

Privat hat sich Harrison längst ein erfülltes Leben aufgebaut. Der fünffache Vater ist seit 2010 mit Schauspielerin Calista Flockhart (61) verheiratet, die beiden sind seit über 20 Jahren ein Paar. Abseits des Rampenlichts zieht sich der Hollywood-Star gern auf seine Ranch in Wyoming zurück oder steigt als leidenschaftlicher Pilot selbst ins Cockpit. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm Sinn und persönliches Wachstum sind. Dass er nun mit der Serie "Shrinking" ein Projekt gefunden hat, das ihn erfüllt, passt ins Bild: ein Mann, der selbst entscheiden will, wann Schluss ist – und der seinen Abschied bewusst planen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Shrinking" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones 5"

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Dezember 2022