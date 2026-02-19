Rapper Lil Poppa kurz nach Single-Release tot aufgefunden

Lil Poppa hatte seine Karriere als Rapper gerade erst begonnen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Musiker seine neue Single "Out Of Town Bae" an – doch den Erfolg des Tracks wird er nicht mehr erleben. Lil Poppa ist mit gerade einmal 25 Jahren verstorben. Das berichtet das Portal TMZ. Am Mittwoch wurde er demnach leblos aufgefunden. Um 11:23 Uhr Ortszeit erklärte der Gerichtsmediziner des US-Bundesstaates Georgia den US-Amerikaner offiziell für tot. Die genauen Umstände seines Ablebens sind bisher nicht bekannt.

Lil Poppa galt in der Rap-Szene als Ausnahmetalent. Entsprechend bestürzt sind die Fans im Netz. Unter seinen letzten Instagram-Posts finden sich fassungslose Kommentare. "Poppa, sag mir, das stimmt nicht", schreibt ein entsetzter Fan. Andere bitten das Umfeld des Rappers um Aufklärung. Wieder andere würdigen Poppas zurückgebliebenes Werk: "Du warst der Größte." Trotz seines jungen Alters veröffentlichte das Nachwuchstalent schon eine ganze Reihe von Singles. Für März war ein Auftritt in New Orleans geplant – die Veranstalter meldeten sich noch nicht zu Wort.

Lil Poppa stammt aus Jacksonville, Florida, und war vor allem in der Szene dort sehr angesehen. In der Metropole wurde er unter dem Namen Janarious Mykel Wheeler geboren. Er galt als Vertreter des sogenannten modernen Florida-Raps. Sein Vertrag lief über die Agentur Collective Music Group, hinter der der bekannte Rapper Yo Gotti stand. Zu seinem musikalischen Werk gehörten die Singles "Love & War", "Mind Over Matter" und "Happy Tears". Erst 2025 erschien sein neues Album "Almost Normal Again", unter dem auch die aktuelle Single erschien.

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Musiker

Instagram / lilpoppa Lil Poppa, Rapper

Instagram / lilpoppa Lil Poppa im Februar 2026

