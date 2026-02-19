Nach Feuerkatastrophe: Mandy Moore zeigt ihr neues Heim

Mandy Moore (41) hat nach der Feuerkatastrophe von Januar 2025 einen Neuanfang gewagt – und lässt nun in Altadena, nordöstlich von Los Angeles, hinter ihre Haustür blicken. Gemeinsam mit Ehemann Taylor Goldsmith (40) öffnete die Sängerin und Schauspielerin das frisch renovierte Zuhause für das Magazin Architectural Digest, nachdem die Familie damals mit ihren Kindern vor den Flammen fliehen musste. Während das Haus im spanischen Kolonialstil von 1931 wie durch ein Wunder verschont blieb, brannten Studio und Garage auf dem Grundstück nieder. "Wir sind mit zwei Kleinkindern eingezogen, wurden am 7. Januar mit eben jenen Kleinkindern und einem drei Monate alten Baby evakuiert", schrieb Mandy auf Instagram und sprach gleichzeitig von einer "Schuld der Überlebenden". Nun ist die fünfköpfige Familie zurück im eigenen Paradies.

Die Rückkehr markiert mehr als nur den Abschluss von Renovierungsarbeiten: Räume voller liebevoller Details, warme Töne, weiche Materialien und ein eklektischer Mix aus Erinnerungsstücken prägen den neuen alten Lebensmittelpunkt. Von der offenen Familienküche bis zur gemütlichen Bibliothek führt jedes Zimmer die Idee eines Zuhauses fort, das funktional und persönlich zugleich ist. Für Gus, Ozzie und die kleine Lou entstanden farbenfrohe Kinderzimmer, in denen kräftige Akzente und verspielte Elemente dominieren. Statement-Pieces an Wänden und Decken lenken den Blick nach oben, ohne das Gefühl eines sterilen Showrooms aufkommen zu lassen.

Privat richtet sich der Blick der Musikerin und des Songwriters nun spürbar nach vorn. Das Paar, das sein Zuhause 2020 gekauft hatte, sammelt nach dem Ausnahmejahr Momente statt Dinge: gemeinsames Kochen, Lesen auf dem Teppich, Fotos an Wänden, die vom Alltag erzählen. Wenn Mandy über den Neustart spricht, schwingt in ihren Worten die Erinnerung an jenen Tag mit, an dem die Familie Hals über Kopf aufbrechen musste – und die Erleichterung, wieder einen Ort zu haben, an dem Routinen wachsen dürfen. Für die Kinder bleibt die Katastrophe wohl eine ferne Geschichte, die ihre Eltern eines Tages behutsam nachzeichnen. Für Mandy und Taylor ist das Haus nun ein Kapitel, das den Schock nicht auslöscht, aber Wärme, Nähe und einen neuen Rhythmus schenkt.

ActionPress Mandy Moore bei den Inspiration Awards, September 2025

Instagram / mandymooremm Mandy Moore in einem Familienfoto, November 2025

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith vor der Brandruine seines Hauses