Michelle Yeoh erhält Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood

Michelle Yeoh (63) hat ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten und wurde bei der feierlichen Zeremonie von zahlreichen prominenten Wegbegleitern begleitet. Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem strahlenden gelben Kleid, um ihren Stern auf dem berühmten Boulevard zu enthüllen. Zu den Gästen zählten unter anderem Jon M. Chu (46), der mit Michelle sowohl bei Wicked als auch bei "Crazy Rich Asians" zusammenarbeitete, sowie Ang Lee (71), der die Schauspielerin in "Crouching Tiger, Hidden Dragon" inszenierte. Auch Paul Feig (63), Regisseur von "Last Christmas", sowie Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die mit Michelle für "Everything Everywhere All at Once" arbeiteten, waren vor Ort, wie hello! berichtet.

Gemeinsam posierte die Entourage mit Michelle vor ihrem neuen Stern und ließ sich von den Fotografen umringen. Neben den Regisseuren kamen auch die Schauspielerinnen Sandra Oh (54) und Awkwafina (36), um Michelle bei diesem besonderen Moment zu unterstützen. Die Zeremonie, die in Hollywood stattfand, markierte einen weiteren Höhepunkt in der beeindruckenden Karriere der Schauspielerin. Ein weiteres Highlight steht bereits in den Startlöchern: Michelles jüngster Film "Wicked: For Good" wurde nun mit einem offiziellen Streamingtermin versehen, sodass Fans den Streifen bald auch von zu Hause aus sehen können.

Erst vor wenigen Tagen hatte Michelle in Berlin den Goldenen Ehrenbären auf der Berlinale entgegengenommen. Die gebürtige Malaysierin war in einem funkelnden goldenen Kleid erschienen und zeigte sich bei der Preisverleihung im Berlinale-Palast sichtlich gerührt. Nach ihrem emotionalen Auftritt in der deutschen Hauptstadt kehrte sie nun in die USA zurück, um die Ehrung auf dem Walk of Fame zu feiern. Die Verleihung des Sterns ist eine besondere Anerkennung für ihre jahrzehntelange Arbeit in der Filmindustrie und ihre prägenden Rollen in zahlreichen international erfolgreichen Produktionen.

Getty Images Michelle Yeoh mit ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood, 18. Februar 2026

Getty Images Michelle Yeoh feiert ihren Walk-of-Fame-Stern mit Ke Huy Quan, Awkwafina, Sandra Oh, Ang Lee, Daniel Kwan, Daniel Scheinert und weiteren Wegbegleitern

Getty Images Awkwafina, Michelle Yeoh und Sandra Oh bei der Ehrung von Michelle Yeoh auf dem Hollywood Walk of Fame

