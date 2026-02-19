"War wieder schwanger": Christin Stark hatte eine Fehlgeburt

Christin Stark (36) meldet sich mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans. Die Schlagersängerin hat eine Fehlgeburt erlitten und wendet sich direkt aus dem Krankenhausbett an ihre Follower auf Instagram. Mit zitternder Stimme erklärt sie in einem emotionalen Video: "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht. Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft." Die Ehefrau von Matthias Reim (68) hatte der Öffentlichkeit bislang nicht mitgeteilt, dass sie erneut ein Baby erwartete.

Die Sängerin hat sich bewusst dafür entschieden, ihre schwere Zeit öffentlich zu machen. "Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin", erklärt sie in ihrem Beitrag. Christin ist überzeugt, dass viele Frauen ähnliche Erfahrungen mit Kinderwünschen, ungeplanten Schwangerschaften oder Fehlgeburten machen und dass es sich dabei oft um ein Tabuthema handelt. "Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart", so die Musikerin weiter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ist Christin bereits Mutter von Tochter Zoe, die im März 2022 zur Welt kam.

Mit ihrer Offenheit möchte Christin anderen Betroffenen Mut machen und aus gemeinsamen Erfahrungen Kraft schöpfen. "Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben", sagt sie. Die Frau des Schlagerstars will nicht schweigen, sondern die traurige Nachricht teilen und sich mit anderen Frauen austauschen. Erst kürzlich hatte Christin bei einem TV-Auftritt mit den Tränen gerungen. Nun zeigt sie sich erneut verletzlich und lässt ihre Community an diesem schweren Moment in ihrem Leben teilhaben.

Instagram / christin_stark Christin Stark, Februar 2026

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

