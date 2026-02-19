"Etwas dicker": Heidi Klum steht zu Körper in Wechseljahren

Heidi Klum (52) spricht offen über ihren Körper und macht damit vielen Frauen in einer ähnlichen Lebensphase Mut. In ihrer neuen zweiteiligen Doku "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum", deren erste Folge am 22. Februar auf ProSieben startet, thematisiert das Model auch ganz direkt seine Wechseljahre. Promiflash war zu Gast bei der Premiere in der ASTOR Film Lounge im ARRI Kino in München, zu der auch Heidi per Livevideocall zugeschaltet wurde. In der Doku thematisiert die vierfache Mama verletzende Kommentare zu ihrer Figur – und betont: "Bin einfach etwas dicker als zuvor. Das sind die Wechseljahre." Aber stört sie ihr veränderter Körper? Nein, ganz im Gegenteil. Die 52-Jährige stellt souverän klar: "Ich bin nicht schwanger. Ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Ich denke mir immer, es gibt Schlimmeres."

Auslöser für die Diskussion um ihren Körper war ihr gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt mit Tochter Leni Klum (21) bei den Filmfestspielen in Venedig. Nach einem glamourösen Mutter-Tochter-Moment prasselte im Netz ein Shitstorm auf die Germany's Next Topmodel-Ikone ein. Darunter verletzende Sätze wie "Sieht aus wie eine Wurstpelle" oder "Ganz schön dick geworden." In der Doku erklärt Heidi: "Ich versuche, das nicht an mich ranzulassen." Statt sich zu verstecken, setzt die Bambi-Preisträgerin auf Selbstbewusstsein und Professionalität: "Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich habe kein Problem, mich für ein Unterwäscheshooting auszuziehen." Unterstützung bekommt sie auch von Leni: "Ich stimme den Kommentaren nicht zu. Sie sah toll aus."

Dass Heidi sich nach wie vor pudelwohl in ihrer eigenen Haut fühlt, bewies sie jüngst bei den Grammy Awards in Los Angeles. Mit einem hautengen Latex-Kleid im Naked-Look von Marina Hoermanseder zog sie auf dem roten Teppich sämtliche Blicke auf sich. Hochhackige Schuhe von Christian Louboutin und eine Clutch von Tyler Ellis rundeten den glamourösen Look ab. Vom ersten Blitzlicht an war klar: Hier wollte Heidi nicht verstecken, sondern selbstbewusst jede Kurve feiern. Auch ihr Beauty-Team setzte wie gewohnt auf Perfektion – Star-Visagistin Linda Hay und Hair-Stylist Lorenzo Martin sorgten für den strahlenden Auftritt.

IMAGO / BREUEL-BILD Heidi Klum bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles