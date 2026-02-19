Am Geburtstag: Andrew Mountbatten Windsor wurde festgenommen

Ein dramatischer Morgen auf dem Landsitz von König Charles (77) III in Norfolk: Ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag soll Andrew Mountbatten Windsor (66) von der Polizei abgeführt worden sein. Wie unter anderem BBC News berichtet, tauchten gegen acht Uhr morgens sechs zivile Einsatzfahrzeuge auf dem royalen Anwesen Sandringham auf. Die Beamten fuhren direkt zu dem Bereich, in dem Andrew derzeit lebt. Eigentlich hatte der ehemalige Prinz laut Berichten ruhig seinen Ehrentag verbracht – bis der überraschende Polizeieinsatz alles veränderte. "Wir haben einen 66-jährigen Mann aus Norfolk festgenommen. Ermittlungen wurden eingeleitet, es besteht der Verdacht auf Amtsmissbrauch. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen veröffentlichen", bestätigt die Polizei.

Details zu den konkreten Anschuldigungen sind bis dato also nicht bekannt. Die Festnahme erfolgte jedoch, nachdem die Metropolitan Police am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass sie "erste Ermittlungen" zu Vorwürfen im Zusammenhang mit Andrews früher zugewiesenen Personenschützern durchführt. In einer Stellungnahme erklärte die Polizei, man habe "noch kein Fehlverhalten festgestellt", aber "erste Ermittlungen zu diesen konkreten Vorwürfen aufgenommen, um die Fakten zu klären". Zudem teilte die Thames Valley Police laut BBC News mit, man prüfe eine Beschwerde wegen der mutmaßlichen Weitergabe vertraulicher Informationen durch den früheren Prinzen an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).

Bereits am Vortag hatte die Essex Police bestätigt, dass auch sie Vorwürfe im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Jeffrey Epstein untersucht. Die Polizisten prüften Informationen aus kürzlich veröffentlichten Akten, laut denen der ehemalige Finanzier mithilfe von Privatflügen Frauen zum Zweck des Sexhandels nach Großbritannien gebracht haben könnte. In den Unterlagen tauchten Hinweise auf, dass Jeffreys berüchtigter "Lolita Express" zwischen den 1990er Jahren und 2018 bis zu 90 Mal britische Flughäfen genutzt hatte. Andrew wurde in diesen Dokumenten mehrfach namentlich erwähnt, was die Anschuldigungen gegen ihn erneut anheizte.

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025

