Skurriles Video von Shia LaBeouf vor Verhaftung aufgetaucht

Shia LaBeouf (39) sorgt mit einem Video für Aufsehen, das nur wenige Tage vor seiner Verhaftung aufgenommen wurde. In dem Clip, der TMZ vorliegt, plaudert der Schauspieler mit einer Gruppe von Menschen über Religion und Sex – ein Gespräch, das schnell eine unerwartete Wendung nimmt. Shia bekennt sich zunächst dazu, katholisch zu sein, und bezeichnet sich selbst anschließend als "ausgewachsenen Weirdo". Dann fragt er lautstark in die Runde, ob die Anwesenden zur Kirche gehen. Als deutlich wird, dass die Antwort nein lautet, verkündet er, dass sie es tun würden, wenn es dort jede Menge nackte Haut und wackelnde Hintern gäbe. Das bizarre Gespräch endet, nachdem die Gruppe zustimmend murmelt.

Der Clip wirft Fragen zu dem mentalen Zustand des "Transformers"-Stars auf. Wenige Tage nach der Aufnahme des Videos geriet Shia in New Orleans in eine Schlägerei, die zu seiner Festnahme führte. Der Vorfall ereignete sich vor einer Bar, wo der Hollywoodstar offenbar handgreiflich wurde. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie Shia von Umstehenden zu Boden gebracht wird, während ein Mann ihm zuruft: "Wir werden dich verdammt nochmal fertig machen, Junge. Beruhig dich!" Er wurde wegen zweifacher einfacher Körperverletzung festgenommen, nachdem er Berichten zufolge zwei Personen geschlagen haben soll.

Das bizarre Video und die anschließende Verhaftung sind nicht die einzigen Anzeichen für ein auffälliges Verhalten des 39-Jährigen. Quellen zufolge zeigte Shia bereits bei den Dreharbeiten zu seinem Film "The Rooster Prince" im Herbst besorgniserregende Verhaltensweisen am Set. Der Film wurde in den vergangenen Monaten gedreht, und es wird berichtet, dass seine problematischen Eskapaden nicht erst kürzlich begonnen haben. Die Serie von Vorfällen wirft Fragen über den Zustand des einst gefeierten Stars auf, der in der Vergangenheit bereits mehrfach für Skandale gesorgt hatte.

Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

