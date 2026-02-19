Krankheit: Katharina Eisenblut ist "in keinem guten Zustand"

Katharina Eisenblut (31) teilt ein ehrliches Gesundheitsupdate. Die Influencerin lebt mit einer unheilbaren Erkrankung und kämpft zusätzlich mit zahlreichen weiteren körperlichen Beschwerden. Im Interview mit Promiflash gibt sie jetzt einen Einblick in ihren aktuellen Zustand: "Mein Körper ist gerade nicht da, wo ich ihn gern hätte", erklärt sie und fügt hinzu: "Was ich sagen kann: Mein Körper ist aktuell in keinem guten Zustand." Seit ihren Schwangerschaften plagen sie massive Rückenprobleme, ihre Wirbelsäule hat sich verändert und die Bandscheibe macht ihr zu schaffen. Um den Beschwerden auf den Grund zu gehen, war Katharina bereits im MRT und wurde geröntgt. Dazu kommen Endometriose und chronische Beschwerden, die ihren Alltag erheblich beeinflussen.

Die Schmerzen begleiten die Sängerin täglich und zehren an ihren Kräften. "Manchmal verstehe ich selbst nicht, warum mein Körper gerade so gegen mich arbeitet. Ich bin noch jung, aber ich fühle mich körperlich oft deutlich älter", verrät Katharina gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich habe jeden Tag Schmerzen." Um die Beschwerden erträglich zu machen, nimmt sie täglich Schmerzmittel wie Ibuprofen ein. Doch auch das bleibt nicht ohne Folgen: "Gleichzeitig merke ich, dass mein Körper darauf reagiert. Meine Nieren melden sich teilweise", erklärt die DSDS-Bekanntheit. Trotz der ständigen Schmerzen sieht man ihr die Beschwerden oft nicht an. "Das begleitet mich ständig, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht", gibt sie zu.

Katharina hat ihre Erkrankung bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht und spricht seitdem offen über ihren Kampf auf Social Media. Mit ihrer Offenheit möchte sie zeigen, dass man trotz gesundheitlicher Rückschläge weitermachen kann. Die 31-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit der Krankheit und sieht sich dabei auch kritischen Stimmen aus der Community gegenüber. Doch sie bleibt bei ihrem ehrlichen Weg. "Ich verstehe, dass nicht jeder das nachvollziehen kann. Aber ich bin einfach ein Mensch, der offen durchs Leben geht. Ich teile Dinge nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern um zu zeigen: Man kann fallen – und trotzdem wieder aufstehen", stellte sie vergangenes Jahr auf Instagram klar.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin