Hat Ex-Prinz Andrews Festnahme was mit Epstein-Akten zu tun?

Andrew Mountbatten Windsor (66) wurde vor wenigen Stunden bei einer Razzia in seinem Haus in Sandringham festgenommen. Angesichts seiner Rolle im anhaltenden Skandal um Jeffrey Epstein (†66) stellt sich nun die Frage, ob die Epstein-Akten mit der Verhaftung zusammenhängen. Bisher bestätigte die Thames Valley Police zwar keine Zusammenhänge, allerdings betonten Vertreter laut Daily Mail zuvor, dass die Vorwürfe gegen Andrew intensiv geprüft werden. Es handelt sich dabei um die Anschuldigung, dass Andrew in seiner früheren Tätigkeit als Handelsbeauftragter Großbritanniens sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben soll. Zudem soll der verstorbene US-Unternehmer junge Frauen ins Vereinigte Königreich überführt haben, wo sie von König Charles' (77) jüngerem Bruder angeblich missbraucht wurden.

Informationen der Polizei zufolge sollen derzeit Durchsuchungen an weiteren Adressen stattfinden, unter anderem weitere in Norfolk und Berkshire. Die Nachricht von Andrews Verhaftung erreichte die Öffentlichkeit erst vor wenigen Stunden. Ein Sprecher der örtlichen Polizei erklärte: "Wir haben einen 66-jährigen Mann aus Norfolk festgenommen. Ermittlungen wurden eingeleitet, es besteht der Verdacht auf Amtsmissbrauch. Wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen veröffentlichen." Genauere Details sind noch nicht bekannt. Auch lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, welche Konsequenzen die Verhaftung für Andrew haben wird.

Andrews Verbindung zu Epstein ist längst kein Geheimnis mehr. Aufgrund dessen verlor der ehemalige Herzog von York bereits seinen Prinzentitel und viele seiner royalen Privilegien. Aktuell scheint sich die Schlinge allerdings aufgrund der Veröffentlichung der Epstein-Akten weiter zuzuziehen. Gegen den 66-Jährigen ermitteln seit Längerem mehrere Behörden. Das britische Königshaus distanzierte sich ganz klar von den Vorfällen. So betonte ein Sprecher von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) laut Hello! erst vor wenigen Tagen ganz deutlich: "Der Prinz und die Prinzessin sind tief besorgt über die anhaltenden Enthüllungen. Ihre Gedanken bleiben bei den Opfern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew