Zwischen Set und Baby: Millie Bobby Brown wird 22 Jahre alt

Millie Bobby Brown (22) kann mit Anfang 20 nicht nur auf eine schon sehr beeindruckende Schauspielkarriere zurückblicken, sondern ist auch Mama. Heute feiert sie ihren 22. Geburtstag, aber ob sie wirklich Zeit hat zum Feiern, ist fraglich. Die Welt der Britin dreht sich nämlich aktuell in erster Linie um ihre kleine Tochter. Im August 2025 wurde bekannt, dass Millie und Ehemann Jake Bongiovi (23) ein kleines Mädchen adoptiert haben. Zwar halten die beiden das Baby aus der Öffentlichkeit heraus, aber ab und zu plauderte die Stranger Things-Darstellerin über ihre Mutterschaft. Um ihrer Tochter ein Leben abseits von Hollywood zu ermöglichen, zogen Millie und Jake sich sogar aus der Glitzermetropole zurück und entschieden sich für ein Leben auf einer Farm im US-Bundesstaat Georgia.

Dort genießen Millie und Jake die Ruhe auf einer Farm, umgeben von Ziegen, Pferden, Eseln und Schafen. Die Entscheidung sei ganz bewusst gefallen, erklärte die Schauspielerin im Interview mit Vanity Fair. "Ich mache das, weil ich es liebe", betonte sie. Statt roter Teppiche widmet sie sich lieber der Stallarbeit, Tierarztkursen und dem Aufbau eines eigenen Tierschutzprojektes. Das sei Millie tausendmal lieber als der Hollywood-Glamour. Ein Insider betonte gegenüber Mail on Sunday: "Millie ist genau da, wo sie sein will – in matschigen Stiefeln, umgeben von geretteten Hunden und Ziegen. Sie war noch nie glücklicher."

Auch wenn Millie den roten Teppichen den Rücken gekehrt hat, heißt das nicht, dass ihre Fans sie nicht mehr auf den Bildschirmen sehen werden. Zum Jahreswechsel dominierte die Serie "Stranger Things" auf Netflix, in der die 22-Jährige seit etwa zehn Jahren die Hauptrolle als Elf spielt. Das Erfolgsformat ist mittlerweile zu einem Ende gekommen, ist aber nach wie vor präsent in den Charts und somit eine der erfolgreichsten Produktionen auf der Streaming-Plattform. Parallel arbeitete Millie aber auch an anderen Projekten. Unter anderem wird sie im Sommer 2026 wieder als junge Detektivin Enola Holmes im gleichnamigen dritten Teil der Netflix-Filme zu sehen sein.

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi

Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"