Neues Gerücht: Filip Pavlovic wohl nicht der neue Bachelor

Zuletzt heizte Filip Pavlovic (31) den Reality-Kosmos mit einem geheimnisvollen Bild an, das viele Fans vermuten ließ, er sei der neue Bachelor. Doch was ist an dem Gerücht wirklich dran? Der Trash-Influencer Matteo von der Instagram-Seite Matteogehtimmer nimmt den wilden Spekulationen nun den Wind aus den Segeln. "Leute, wir können uns beruhigen. Filip soll doch nicht unser Bachelor werden. Es gibt wieder zwei Bachelors, es wurde schon abgedreht und man kennt sie nicht", behauptet er.

Keine der beiden Versionen, die spekuliert werden, ist bislang bestätigt – Fans dürfen also gespannt bleiben. Matteo streut sogar noch ein neues Gerücht. Angeblich habe er Nachrichten von Frauen bekommen, die Anfragen für eine neue TV-Show bekamen: Diese soll wie Make Love, Fake Love aufgebaut sein, nur andersherum. Ein Junggeselle sucht dabei wohl unter Vergebenen und Singles seine große Liebe. Auch dieses Format gilt nicht als bestätigt – könnte Filip hier vielleicht den Eroberer machen?

Im Jahr 2024 wurde aus Der Bachelor urplötzlich Die Bachelors. Damals machten Sebastian Klaus (37) und Dennis Gries den Anfang und überzeugten die Fans schnell vom neuen Konzept. Während die Show für Sebastian dramatisch endete, ist Dennis bis heute mit der Siegerin Katja Geretschuchin (30) liiert. 2025 ging erneut ein Bachelor-Doppelpack an den Start: Felix Stein (34) und Martin Braun suchten ebenfalls die Liebe – wurden jedoch beide nicht fündig.

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

RTL Der Bachelor, 2021

RTL Sebastian Klaus und Dennis Gries bei "Die Bachelors"

