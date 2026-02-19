Blutende Augen bei Show: Hat Ray J den Auftritt inszeniert?

Ray J (45) sorgt mit einem bizarren Bühnenauftritt für Schlagzeilen: Bei einem intimen Konzert am Valentinstag in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana tropfte dem Sänger plötzlich scheinbar Blut aus den Augen und von einem Herzmonitor an seiner Brust. Videos aus der Location machten rasend schnell online die Runde und lösten heftige Sorgen unter Fans aus. Gegenüber dem Sender KTAL 6 erhebt nun jedoch ein Fotograf schwere Vorwürfe: Er behauptet, der Musiker habe sich das blutige Spektakel kurz vor Showbeginn backstage selbst ins Gesicht geschmiert – alles nur für den Effekt vor Publikum und Kameras.

In dem TV-Beitrag ist eine Aufnahme zu sehen, in der Ray J vor seinem Auftritt eine Substanz auf sein Gesicht aufträgt, bevor er die Bühne betritt. Der Fotograf Tommy Nard, der bei dem Event im Einsatz war, bezeichnet das Material als Kunstblut. "Er liebt die Kamera. Er liebt die Aufmerksamkeit", erklärt Tommy in dem Interview und beschreibt den Auftritt als reine Inszenierung: "Jeder, der ihn kennt, weiß, dass das alles Theater ist." Er berichtet weiter, wie er hinter der Bühne zunächst irritiert zusah: "Ich bin hinter den Kulissen so: 'Was machst du da?'. Ich habe gesehen, wie er sich das Kunstblut aufgetragen hat und dann raus zu den Leuten gegangen ist." Ein Vertreter von Ray J reagierte zunächst nicht auf die Anfrage von Entertainment Weekly. Der Sänger selbst hatte vor dem Wochenende auf Facebook angekündigt: "Ich setze für diese Show mein Leben aufs Spiel!!" Nach dem Auftritt zeigte er sich in einem Backstage-Clip hingegen betont gelassen und beruhigte seine Community: "Hey Leute, uns geht es bestens. Niemand ist krank. Schaut mich an. Mir geht es gut, Leute."

Der blutige Auftritt fällt in eine ohnehin turbulente Zeit im Leben des R&B-Stars. Erst im Januar war Ray J wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus und sprach später auf Instagram davon, er sei beinahe gestorben. "Mein Herz schlägt nur noch zu etwa 25 Prozent, aber solange ich konzentriert bleibe und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles gut werden", berichtete er seinen Followern. Die jahrelange Vergangenheit mit Drogen und Alkohol habe seinem Körper zugesetzt, erzählte er weiter, und sprach davon, dass die rechte Seite seines Herzens schwarz geworden sei. Seine Ärzte hätten ihm nur noch wenige Monate gegeben. Während ein Freund diese düstere Prognose in dem Clip anzweifelte, beharrte Ray J mit den Worten: "Das ist es, was der Arzt gesagt hat!" Darauf, ob seine jüngste Showeinlage in Shreveport mit diesen Gesundheitsängsten zusammenhängt, ist der Künstler bislang nicht eingegangen.

