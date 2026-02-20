Eric Dane plante vor seinem Tod noch, Memoiren zu schreiben

Eric Dane (†53) hatte vor seinem Tod noch geplant, seine Memoiren zu veröffentlichen. Der an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankte Schauspieler, der gestern im Alter von 53 Jahren verstarb, arbeitete an einem Buch mit dem Titel "Book of Days: A Memoir in Moments", das im Jahr 2026 erscheinen sollte, so People. Die Journalistin und John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver (70) wollte das Werk über ihre Verlagsmarke "The Open Field" herausbringen. In dem Buch sollte Eric auf Schlüsselmomente seines Lebens zurückblicken, darunter sein erster Arbeitstag am Set der TV-Serie "Grey's Anatomy", die Geburt seiner beiden Töchter und die Diagnose der Nervenkrankheit, die er im April 2025 öffentlich gemacht hatte.

"Ich wache jeden Morgen auf, und ich werde sofort daran erinnert, dass das real ist - diese Krankheit, diese Herausforderung und genau deshalb schreibe ich dieses Buch", hatte Eric in einer Stellungnahme erklärt, die vor seinem Tod veröffentlicht wurde. Mit seinen Memoiren wollte der Schauspieler die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben. Wenn das Buch jemandem helfe, den Sinn im eigenen Leben zu erkennen, "dann ist es meine Geschichte wert, erzählt zu werden", teilte er im Gespräch mit. In einem Interview in der ABC-Sendung "Good Morning America" hatte er im Juni betont, dass er nicht aufgeben wolle: "Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist."

Eric Dane wurde als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in der beliebten US-Krankenhausserie Grey's Anatomy bekannt, wo er über sechs Jahre lang einen plastischen Chirurgen spielte, bevor er 2012 ausstieg. Seit 2019 war er in der HBO-Serie "Euphoria" als Familienpatriarch zu sehen. Er hinterlässt seine Ehefrau, die Schauspielerin Rebecca Gayheart (54), und die beiden gemeinsamen Töchter Billie und Georgia, die nach Angaben seiner Familie "der Mittelpunkt seiner Welt waren". Seine letzten Tage verbrachte Eric im Kreise seiner engsten Freunde und seiner Familie. Für seine Nächsten blieb er bis zuletzt vor allem eines: ein Ehemann und Vater, der seine wichtigsten Momente festhalten wollte – für sich und für andere.

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Mark Sloan (Eric Dane) in "Grey's Anatomy"

