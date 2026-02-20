Cindy Crawfords Karriere und Leben bis zum 60. Geburtstag

Cindy Crawford (60) feiert am 20. Februar ihren 60. Geburtstag und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Zunächst verlief ihr Leben eher unspektakulär. Sie wuchs in Illinois auf und arbeitete als Teenager auf einem Maisfeld. Dort wurde sie eines Tages von einem lokalen Pressefotografen abgelichtet – ein Moment, der alles verändern sollte. Denn aufgrund der positiven Resonanz auf das Foto meldete sie sich im Jahr darauf beim Modelwettbewerb "Look of the Year" an, der von der renommierten Agentur Elite Model Management veranstaltet wurde. Laut Hello! schaffte Cindy es direkt unter die Finalisten. Nach ihrem Schulabschluss als Jahrgangsbeste an der DeKalb High School 1984 begann sie zunächst ein Studium der Chemieingenieurwissenschaften an der Northwestern University und hoffte, Modeln und Studium parallel verfolgen zu können. 1985 brach sie ihr Studium jedoch ab, um sich ganz der Modelkarriere zu widmen.

Ein Umzug nach New York City im Jahr 1986 brachte den entscheidenden Durchbruch: Cindy landete auf dem Cover der August-Ausgabe der amerikanischen Vogue. In den folgenden Jahren wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Modewelt. 1988 schrieb sie sogar Modegeschichte, als sie als erstes Fashionmodel nackt für das Playboy-Magazin posierte. Ein Jahr später unterschrieb sie einen millionenschweren Vierjahresvertrag mit Revlon. Gleichzeitig zog es sie vor die TV-Kamera. Von 1989 bis 1995 moderierte sie die Show "House of Style". Ein besonderer Höhepunkt ihrer Karriere war zudem 1990 das Cover der britischen Vogue, auf dem sie gemeinsam mit Naomi Campbell (55), Linda Evangelista (60) und Christy Turlington (57) zu sehen war. Das ikonische Foto inspirierte Sänger George Michael (†53) dazu, alle vier Supermodels in seinem Musikvideo zu "Freedom" auftreten zu lassen.

Auch abseits des Laufstegs schlug Cindy früh neue Wege ein. Bereits 1992 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma Crawdaddy Inc., über die sie ihre Fitnessvideos veröffentlichte. 1995 erschienen zudem ihr Film "Fair Game" und die Dokumentationen "Unzipped" und "Catwalk" sowie ihr Make-up-Buch "Cindy Crawford's Basic Face: A Makeup Workbook". Nach ihrem offiziellen Rückzug aus der Modelbranche im Jahr 2000 verlagerte die Beauty ihren Fokus Schritt für Schritt auf ihr Unternehmertum und startete verschiedene kreative Projekte. Unter anderem rief sie 2005 gemeinsam mit Partnern die Hautpflegemarke "Meaningful Beauty" ins Leben. 2015 erschien schließlich ihr Buch "Becoming", in dem sie mit vielen Fotos und persönlichen Erinnerungen auf ihre Karriere zurückblickt. Heute ist die zweifache Mutter längst mehr als nur ein ehemaliges Model – sie nutzt ihre Erfahrung aus Jahrzehnten im Rampenlicht, um eigene Marken aufzubauen, ihr Wissen zu teilen und gleichzeitig stilvoll in ihr bevorstehendes nächstes Lebensjahrzehnt zu starten. Für ihre natürliche Schönheit wird sie dabei weiterhin gefeiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cindy Crawford posiert 2017 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Cindy Crawford im November 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford im Mai 2023