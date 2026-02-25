Michaela May über große Liebe zu Ehemann Bernd Schadewald

Michaela May (73) gibt einen seltenen Einblick in ihre Ehe. Seit 2006 ist die Schauspielerin mit ihrem Mann Bernd Schadewald verheiratet. Im Interview mit Bunte verrät sie nun, warum er ihre große Liebe ist. "Bernd ist ein Mensch, der ungern nachgibt, fast stur ist. Und ich auch. Wir sind beide Alphatiere", meint sie. Was erst mal gar nicht so nach Perfect Match klingt, scheint für die beiden aber gut zu funktionieren. Aktuell arbeiten Michaela und Bernd zusammen an dem Theaterstück "Der Abschiedsbrief", was offenbar ein perfektes Zusammenspiel ist: "Unsere Zusammenarbeit ist eine Katharsis für unsere Ehe. Es hat etwas Bereinigendes."

Michaela könne sich nach mittlerweile 20 Jahren Ehe nicht mehr vorstellen, komplett allein zu sein. Dass aber irgendwann einer der beiden Partner nicht mehr da sein wird, sei ein Thema, über das Bernd nur ungern spreche. "Klar, wir sind als Schauspieler eher an die Situation gewöhnt, öfter allein zu sein. Aber die endgültige Einsamkeit ist schon etwas, was mich niederstrecken würde", erklärt die "Polizeiruf 110"-Darstellerin. Sie sei ihr Leben lang nie lange allein gewesen, nie ohne Partner: "Das nicht mehr zu haben, möchte ich mir gar nicht vorstellen." Ihr Mann blende den Tod eher aus. Sie selbst habe aber keine Angst: "Ich habe mehr Angst vor einer Premiere als vor dem Tod."

Das unleidliche Thema Tod begleitet Michaela schon eine ganze Weile. In ihrem Leben musste sie schon einige Verluste verkraften. Ihre drei Geschwister begingen nacheinander Suizid. Ein Umstand, der nicht nur die gebürtige Münchnerin, sondern vor allem auch ihre Mutter sehr belastete, wie sie schon vor einigen Jahren in einem Gespräch mit Bunte erzählte. Dass sie so lange zu dem Thema schwieg, hatte aber einen guten Grund: "Ich wollte, genau wie meine Mutter, nicht mein ganzes Leben lang damit identifiziert werden. Wollte nicht in meinem Beruf und mit meinen Rollen ständig damit konfrontiert werden." Ihre Mutter habe lange mit der Frage, ob sie etwas falsch gemacht habe, gelebt – etwas, das sie nicht täglich von anderen hören wollte.

Anzeige Anzeige

Imago Michaela May und Bernd Schadewald beim Circus-Krone -Winterprogramms "Ich. Du, Wir. Krone" in München, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / michaelamay_official Michaela May bei der Show von "Cirque du Soleil"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michaela May im April 2018 in München

Anzeige