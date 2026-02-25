Frühchendrama: Daniel Lott und Eva teilen den Geburtsbericht

Daniel Lotts kleiner Sohn wurde vergangene Woche in der 29. Schwangerschaftswoche als Frühchen geboren. Der Realitystar und seine Frau Eva erklärten ihren Fans zunächst, etwas Zeit zu brauchen, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Nun melden sich die beiden mit einem etwas ausführlicheren Geburtsbericht bei Instagram. Am 21. Februar begann das Geburtsdrama mitten in der Nacht um 2:30 Uhr. Daniel sei angerufen worden, weil Eva im Krankenhaus Blutungen hatte. Im Raum stand ein Kaiserschnitt. Das Paar wartete erst bis nachmittags auf eine Besserung. Als das nicht eintraf, habe der ehemalige Bachelorette-Kandidat die kleine Tochter zu Oma und Opa gebracht und sei dann zu seiner Frau ins Krankenhaus. Danach hieß es erneut warten: "Stunde um Stunde hoffen wir, dass Eva wieder auf die normale Station verlegt werden kann. Die Blutungen sind da, mal mehr, mal weniger. Das CTG ist gut."

Am frühen Abend bekam Daniel dann ein Bett, sodass er die Nacht neben seiner Frau verbringen kann. Viel Ruhe bekommen sie aber nicht. Um 20:45 muss eine Entscheidung gefällt werden. Die Ansage der Ärzte: "'In einer Stunde würden wir den Kaiserschnitt durchführen.'" Grund für diese Entscheidung sind die Entzündungswerte. "Ein gestriger Entzündungswert bei Eva lässt die Ärzte – und uns – diese dann doch plötzliche Entscheidung, in der Gesamtkonstellation mit Blutung und leichten Kontraktionen, treffen. Hintergrund: Lieber heute ein gesundes Kind zur Welt bringen, als in zwei Wochen ein Kind mit Infektionen und Komplikationen gebären", erklärt Daniel. Gegen 21 Uhr kommt Eva schließlich in den OP – und dann geht alles ganz schnell: Nach nur etwa einer halben Stunde ist der kleine Leo auf der Welt.

Zeit zum Kennenlernen haben Eva, Daniel und Leo aber erst einmal nicht. Zwar darf Eva ihr Baby kurz mit der Wange berühren, aber dann geht es für den Kleinen auf die Kinderintensivstation. Für die jungen Eltern war die Geburt, auch wenn nicht ganz so wie geplant, dennoch überwältigend: Kleine Gesten wie das Greifen seiner Hand um den Finger seiner Mutter machen die beiden sprachlos. Gegen Mitternacht können Daniel und Eva endlich ein wenig zur Ruhe kommen und die Emotionen verarbeiten. "Irgendwas zwischen überglücklich, überwältigt, kaputt, stolz, aufgeregt, traurig – weil Leo weg – und ganz, ganz vielen weiteren Emotionen", schreibt der Influencer.

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und Ehefrau Eva

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott mit seinem neugeborenen Sohn Leo, Februar 2026

Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott, Februar 2026