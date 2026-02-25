Elena Miras hat wohl den Großteil des MLFL-Casts blockiert

Elena Miras (33) hat offenbar mit einem Großteil der männlichen Kandidaten aus der aktuellen Staffel von Make Love, Fake Love gebrochen. Mehrere Teilnehmer der Datingshow berichteten jetzt in einem gemeinsamen TikTok-Livestream, dass die Reality-TV-Bekanntheit sie auf allen Kanälen blockiert habe und keinen Kontakt mehr zu ihnen pflege. Zu den Männern, die in dem Stream über die Situation sprachen, gehörten Johannes, Alex G., David, Ferris, Alex B. und Oskar. Die Mutter einer Tochter scheint nach den Dreharbeiten der Show also mit den meisten ihrer ehemaligen Verehrer nichts mehr zu tun haben zu wollen.

Laut den Aussagen der Kandidaten in dem Social-Media-Livestream gibt es jedoch eine Ausnahme: Ferris soll einer der wenigen sein, die weiterhin ein gutes Verhältnis zu Elena haben. Er erklärte, dass er nach wie vor gelegentlich mit ihr in Kontakt stehe. Warum die Influencerin die anderen Männer aus der Staffel blockiert hat und was genau zu diesem radikalen Schnitt geführt haben könnte, wurde in dem Stream nicht näher erläutert. Die Blockade erstreckt sich offenbar über sämtliche Social-Media-Kanäle und Kommunikationswege.

Im großen Finale von "Make Love, Fake Love" hatte sich Elena für Patrick entschieden und mit ihm gemeinsam 50.000 Euro gewonnen. Nach den Dreharbeiten schien das Liebesglück für die beiden jedoch ein kurzes TV-Kapitel geblieben zu sein. Im Gespräch mit RTL betonte Patrick, dass seine Gefühle in der Show "komplett ernst" gewesen seien. Auch die Influencerin erklärte, bei ihm sie selbst gewesen zu sein. Doch schon wenig später hätten beide festgestellt, dass ihre Lebensrealitäten zu unterschiedlich seien, wie Elena erklärte: "Ich glaube, wir haben schnell bemerkt, dass unsere Leben doch nicht kompatibel sind."

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Ferris, Patrick und Johannes bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras und Kandidat Patrick bei "Make Love, Fake Love"