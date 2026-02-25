Prinzessin Eugenies erster Auftritt seit Andrews Verhaftung

Prinzessin Eugenie (35) ist erstmals seit der Verhaftung ihres Vaters Andrew (66) wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die zweifache Mutter wurde zusammen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) laut Daily Mail beim Kaffeeholen im Londoner Stadtteil Notting Hill fotografiert. Eugenie zeigte sich dabei lässig gekleidet in Nike-Sneakers, blauer Leggings, einer Jacke und einer North Face-Baseballkappe. Jack trug eine bunte Bommelmütze und telefonierte, während die beiden die Hagen Espresso Bar verließen. Die Aufnahmen zeigen, dass die Prinzessin nach Großbritannien zurückgekehrt ist, nachdem sie sich während der Verhaftung ihres Vaters vergangene Woche auf einem Skiurlaub in der Schweiz befunden haben soll.

Eugenie war offenbar im exklusiven Schweizer Skiort Gstaad mit ihrer Familie unterwegs, als Andrew am 19. Februar festgenommen wurde. Nach Angaben des Magazins Hello soll sie dort gemeinsam mit Jack und ihren beiden Söhnen August und Ernest im Restaurant Waldmatte gesichtet worden sein. Ein Augenzeuge berichtete dem Magazin, dass die Prinzessin "in einem Zustand" gewesen sein soll, nachdem die Nachricht von der Verhaftung ihres Vaters bekannt wurde. Andrew war elf Stunden lang an seinem 66. Geburtstag in Polizeigewahrsam, während Beamte sein Anwesen in Sandringham durchsuchten. Er wurde unter Untersuchung freigelassen.

Die Schwestern Eugenie und Beatrice (37) versuchen derzeit, ihre Familien von dem Skandal um ihren Vater fernzuhalten. Beatrice ist mit Edoardo Mapelli Mozzi (42) verheiratet und Mutter zweier Töchter, während Eugenie mit Jack zwei Söhne großzieht. Eugenies Mutter Sarah Ferguson (66), die geschiedene Frau von Andrew, ist seit Monaten kaum noch öffentlich zu sehen. Laut Medienberichten soll sie sich zuletzt in einer teuren Wellness-Klinik in Zürich aufgehalten haben und anschließend Zeit in den französischen Alpen und den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht haben. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt.

Getty Images Prinzessin Eugenie im September 2023

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie gucken ernst

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie im Mai 2017 in London