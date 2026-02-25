Nach Ozzys Tod: Sharon Osbourne trifft bittere Entscheidung

Sharon Osbourne (73) hat eine schwere Entscheidung getroffen. Wie The Sun berichtet, wird die 73-Jährige nach dem Tod ihres Ehemannes Ozzy Osbourne (†76) künftig wieder teilweise in die USA ziehen. Mindestens die Hälfte des Jahres möchte Sharon demnach in einem neuen Apartment in Los Angeles verbringen, wo ihre drei Kinder Aimee (42), Jack (40) und Kelly (41) sowie ihre fünf Enkelkinder leben. Den Rest der Zeit will sie weiterhin in England auf dem gemeinsamen Anwesen Welders House in Buckinghamshire bleiben, wo Ozzy auf dem privaten Gelände seine letzte Ruhe gefunden hat. Die Entscheidung soll nach dem Weihnachtsfest bei ihrer Familie in Kalifornien gefallen sein.

Der Musiker war im vergangenen Sommer nach Jahren in Los Angeles in seine britische Heimat zurückgekehrt, um dort seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Ozzy, der in Aston, Birmingham, aufgewachsen war, wollte seine letzten Tage in England verbringen. Im Villa Park Stadion in Birmingham gab er noch ein emotionales Abschiedskonzert gemeinsam mit seinen Black-Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi (78), Geezer Butler und Bill Ward. Nur zwei Wochen nach diesem Auftritt verstarb der "Prince of Darkness" am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

Besonders tragisch ist, dass die Osbournes in den vergangenen Jahren Millionen in die Renovierung von Welders House investiert hatten, um es perfekt auf Ozzys gesundheitliche Bedürfnisse zuzuschneiden. Der "King of Metal" litt seit einigen Jahren an Parkinson. Nachdem Sharon zunächst in England geblieben war und dort in der Nähe des Grabes ihres verstorbenen Mannes Trost suchte, hat sie sich nun dazu entschlossen, auch wieder mehr Zeit mit ihrer Familie in den USA zu verbringen. Die TV-Persönlichkeit steht damit vor einem Leben zwischen zwei Kontinenten – zerrissen zwischen der Nähe zu ihrem verstorbenen Ehemann und der Familie in Kalifornien.

Getty Images Sharon Osbourne im Juni 2024

Imago Ozzy Osbourne und Sharon, 2024

Getty Images Sharon Osbourne, Jack Osbourne und Kelly Osbourne bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills, 31. Januar 2026