Nach Tod seiner Tochter: Martin Short sagt Comedy-Tour ab

Martin Short (75) hat die für dieses Wochenende geplanten Comedy-Auftritte mit Steve Martin (80) abgesagt. Die beiden Schauspieler und Comedians sollten eigentlich am 27. Februar in Milwaukee und am 28. Februar mit zwei Shows in Minneapolis im Rahmen ihrer "The Best of Steve Martin and Martin Short"-Tour auftreten. Doch nach dem plötzlichen Tod von Martins Tochter Katherine wurde die Entscheidung getroffen, die Vorstellungen zu verschieben. Auf den Webseiten der Veranstaltungsorte heißt es, die Shows würden aufgrund "unvorhergesehener Umstände" verschoben, wie TMZ berichtet.

Die bereits gekauften Tickets sollen für einen künftigen Ersatztermin gültig bleiben, wie die Veranstalter mitteilen. Wann genau die Shows nachgeholt werden, steht jedoch noch nicht fest. Laut Mitarbeitern der Theater sei unklar, ob überhaupt ein neuer Termin festgelegt wird. Die nächste Show der Tour, die noch im Zeitplan steht, soll am 13. März in der DAR Constitution Hall in Washington DC stattfinden. Martin und Steve treten seit Jahren gemeinsam auf und sind nicht nur Bühnenpartner, sondern auch als Co-Stars in der Serie Only Murders in the Building zu sehen.

Katherine, die älteste von Martins drei Kindern, wurde 42 Jahre alt. Die Polizei von Los Angeles fand sie am Montag gegen 18 Uhr in ihrem Haus in den Hollywood Hills leblos auf. Katherine war die Adoptivtochter von Martin und dessen verstorbener Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 an Eierstockkrebs starb, nachdem sie 30 Jahre lang verheiratet gewesen waren. Nach ihrem Bachelor-Abschluss an der NYU und einem Master in Sozialarbeit an der USC arbeitete Katherine in Los Angeles als Sozialarbeiterin. Anders als ihr berühmter Vater hielt sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und begleitete ihn nur zu wenigen Veranstaltungen.

Getty Images Martin Short im September 2024

Imago Martin Short und Steve Martin bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003