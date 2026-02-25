Schwester bestätigt Cody Simpson und Emma McKeons Trennung

Cody Simpson (29) und Emma McKeon (31) haben sich nun offenbar nach vier Jahren Beziehung getrennt. Das bestätigte Codys Schwester Alli Simpson jetzt in der australischen Sendung "The Morning Show". Die Podcasterin erklärte, dass ihr Bruder und die olympische Schwimmerin "weitergezogen" sind, betonte aber ihre Zuneigung für das Paar. Über Emma sagte sie: "Sie ist wie Sonnenschein in menschlicher Form, also bin ich einfach so glücklich, dass beide nach vorne schauen können." Einen konkreten Grund für die Trennung nannte sie nicht, machte jedoch deutlich, dass das ehemalige Paar in dieser schwierigen Zeit Privatsphäre wünscht. "Ich möchte mich nicht für einen von beiden äußern, das ist ihre private Angelegenheit und ich liebe sie beide sehr", so die Schwester des Sängers.

Das Paar war laut Daily Mail zuletzt im Dezember gemeinsam bei einem öffentlichen Event zu sehen. Im November postete Cody zum letzten Mal ein Foto mit Emma auf Instagram, als sie gemeinsam über den roten Teppich bei den ARIA Awards liefen. Obwohl sie sich weiterhin auf Social Media folgen, schienen sie zuletzt nicht mehr mit den Inhalten des jeweils anderen zu interagieren. Emma reagierte nicht auf Codys Geburtstagspost im Januar und veröffentlichte auch keine eigene Hommage zu seinem 29. Geburtstag. Auch Weihnachts- oder Silvester-Posts teilten sie nicht mehr gemeinsam. Beim Australian Open wurden sie ebenfalls nicht zusammen gesehen, obwohl Cody dort die Nationalhymne sang und Emma als Zuschauerin anwesend war.

Dabei galten der Sänger und die Schwimmlegende lange als goldenes Sport-Traumpaar Australiens. Sie hatten sich beim gemeinsamen Training an der Gold Coast für die Commonwealth Games 2022 angenähert und ihre Liebe zunächst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, bevor Cody sie wenige Monate später auf Instagram offiziell machte. Kürzlich hatten die beiden jedoch mit mysteriösen Posts die Trennungsgerüchte angeheizt. Zudem leben Cody und Emma inzwischen auch räumlich getrennt: Er konzentriert sich in Los Angeles erneut auf die Musik, während sie ihren Ruhestand vom Spitzensport in Australien genießt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden bald näher zu ihrer Trennung äußern werden.

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon, 2022

Getty Images Alli Simpson beim Oaks Day 2025

Instagram / codysimpson Emma McKeon und Cody Simpson im November 2023