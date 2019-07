Süße News aus dem Hause May: Michaelas (67) Tochter Lilian hat ihrem Schatz William McGehee das Jawort gegeben. Am vergangenen Wochenende fand die romantische Hochzeit im Marienmünster in Dießen am Ammersee statt. Drei Tage lang wurde das neue Ehepaar zünftig gefeiert! Nun schwärmt die beliebte TV-Schauspielerin in den höchsten Tönen von der Hochzeit ihrer Liebsten und verrät, was sie an diesem besonderen Tag besonders berührt hat!

Bei der kirchlichen Zeremonie trug die Braut eine traumhafte weiße Robe mit extra viel Tüll. Das Kleid sah nicht nur bezaubernd aus, sondern hat auch noch eine besondere Bedeutung, wie Michaela im Bild-Interview offenbart. "Lilian trug das Brautkleid ihrer Schwester, beide stehen sich nah", schwärmt die Münchnerin. Nach der Kirche ließen es die Turteltauben und ihre Gäste in einem Biergarten in Stillern ordentlich krachen. Erst morgens um 6 Uhr war Schluss.

Was war für das TV-Gesicht der absolute Höhepunkt der Trauung? "Die Rede meines Schwiegersohns. Da habe ich geweint und geschluchzt", plaudert die 67-Jährige aus, die superhappy ist, dass ihre Kinder alle in glücklichen Beziehungen sind. "Heute ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass man seinen Lebensmenschen trifft", erläutert der TV-Star.

Getty Images Bernd Schadewald und Michaela May im Juni 2019 in München

P.Hoffmann/WENN.com Michaela May im November 2018 in Hamburg

P.Hoffmann/WENN.com Michaela May im Mai 2019 in Berlin beim Deutschen Filmpreis

