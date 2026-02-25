Bei Heidi Klums erstem Treffen mit Tom hat es sofort gefunkt

Heidi Klum (52) hat in ihrer Dokumentation "On & Off the Catwalk" über die erste Begegnung mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) gesprochen – und die war offenbar magisch. In Berlin besuchte das Model ihren langjährigen Freund Wolfgang Joop (81) und dessen Partner, mit dem der Designer bereits seit 45 Jahren zusammen ist. Bei dem Treffen plauderte Heidi über ihre erste Begegnung mit Tom, die im Chateau Marmont in Los Angeles bei der Geburtstagsfeier von Michael Michalsky (59) stattfand. Die beiden kamen damals direkt ins Gespräch und die Chemie stimmte sofort. "Da hat es sofort gefunkt. So schlimm gefunkt, dass ich nicht mehr neben ihm sitzen konnte. Ich habe gedacht, ich bin total rot geworden. Das war mir ganz unangenehm", erinnerte sich Heidi in der Doku.

In dem Gespräch mit Wolfgang und dessen Partner sprach die Moderatorin auch alte Clips an, in denen Tom schon früher von ihr geschwärmt und sein Interesse an ihr geäußert hatte. Doch das war nicht das einzige Treffen, das Heidi in ihrer Dokumentation zeigte. Sie besuchte auch den Modefotografen Gilles Bensimon, den sie bereits seit etwa 30 Jahren kennt. Mit ihm sprach sie über ein besonderes Geschenk, das er ihr einst machte.

Im Gespräch mit Gilles erinnerte sich Heidi an ein sogenanntes Gris-Gris, das der Fotograf ihr schenkte. Dabei handelt es sich um ein Fundstück vom Strand, das Gilles in eine kleine Figur verwandelte. Der Begriff Gris-Gris bezeichnet ursprünglich einen aus Westafrika stammenden Talisman oder ein Amulett, das Schutz vor Bösem bieten oder Glück bringen soll. "Damals hast du es mir geschenkt und gesagt, ich finde meinen Mann. Eine Woche später habe ich Tom kennengelernt", erzählte Heidi. Gilles freute sich daraufhin: "Das Gris-Gris hat funktioniert." Heidi ist seit 2019 mit Tom verheiratet und die beiden gelten als eines der glücklichsten Paare Hollywoods.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Wolfgang Joop, November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025