"Blockiert": Elena Miras hat keine Lust auf Wirbel um sie

Elena Miras (33) hat genug vom Wirbel um ihre Person. Nachdem mehrere Teilnehmer der Datingshow Make Love, Fake Love öffentlich behauptet hatten, die Realitydarstellerin habe sie blockiert, meldet sich Elena nun selbst zu Wort. In ihrer Instagram-Story bezieht sie klar Stellung zu den Vorwürfen und erklärt, warum sie diesen Schritt gegangen ist. "Seit Wochen wird öffentlich Content über mich produziert, inklusive Musik, Clips, Livestreams und Interviews", erklärt sie und stellt klar: "Ich habe mich bewusst entschieden, darauf nicht einzusteigen, sondern klare Grenzen zu setzen und entsprechende Accounts zu blockieren."

Statt sich weiter mit dem anhaltenden Drama auseinanderzusetzen, möchte sich die 33-Jährige nun auf das Wesentliche konzentrieren. "Ich konzentriere mich auf meine Projekte, mein Umfeld und mein Leben", macht sie deutlich. Um das Thema dennoch nicht unbeantwortet zu lassen, kündigte Elena an, in einem Livestream offene Fragen zu klären und ihre Sicht der Dinge darzulegen. "Danach ist dieses Thema für mich abgeschlossen", stellte sie klar. Fans dürfen also gespannt sein, auf welche Punkte Elena in ihrem Stream näher eingehen wird.

Elena stand zuletzt bei "Make Love, Fake Love" vor der Kamera und musste dort herausfinden, wer tatsächlich auf der Suche nach der Liebe ist und wer in Wirklichkeit bereits vergeben ist. Nach der finalen Folge erklärten die Kandidaten Johannes, Alex G., David, Ferris, Alex B. und Oskar in einem TikTok-Livestream, dass sie auf ihren Kanälen von der Reality-Dame blockiert wurden. Während die meisten Kandidaten offenbar kein gutes Verhältnis mehr zu Elena haben, soll Ferris weiterhin gut mit ihr auskommen. Wie es nun zwischen Elena und den übrigen Kandidaten weitergeht, bleibt also abzuwarten.

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras und Ferris bei "Make Love, Fake Love"