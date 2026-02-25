Im TV: Heidi Klums neue Doku erzielt keine guten Quoten

Im TV war das Interesse an Heidi Klums (52) neuer Doku wohl doch nicht so groß. Pünktlich zum Auftakt von Germany's Next Topmodel sollte der Film "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" am Sonntag für das passende Hintergrundmaterial sorgen. Doch die starke Konkurrenz an dem Abend machte sich in den Quoten bemerkbar. Wie DWDL berichtet, sollen zur Primetime auf ProSieben etwa 590.000 Zuschauer eingeschaltet haben. Mit derart schwachen Zuschauerzahlen landet der Sender weit abgeschlagen hinter den führenden Formaten. Der Zeitpunkt für die Premiere von Heidis Doku war aber auch denkbar schlecht gewählt: Parallel lockte das Dschungelcamp-Nachspiel zusammen mit dem Tatort und den Olympischen Winterspielen ein deutlich größeres Publikum an.

Dabei liefert der Film einen nie dagewesenen Blick auf Heidis Arbeit in der Modelwelt. Die Kameras begleiteten das ehemalige Topmodel zusammen mit Tochter Leni und Sohnemann Henry rund um die Welt. Dabei zeigt sich auch immer wieder die Dynamik zwischen Heidi und ihren Kids. Im Interview mit Bild geben die drei einige wenige private Einblicke und Leni und Henry verraten, wie es ist, wenn man das tatsächliche Kind der Model-Mama ist. "Eigentlich ist Mom cool und lässt mich mein eigenes Ding machen. Mit meinen Freunden. Mit meiner Freundin. Sie weiß, wenn es Probleme gibt oder sie mir fehlt, rufe ich sie an. Mir ist wichtig, meine Eltern stolz zu machen", betont Henry. Leni meint lachend: "Sie ist eine Helikopter-Mom. [...] Manchmal. Aber jetzt, wo wir älter sind, kaum noch."

Aber nicht nur Heidis Doku startete im TV mit schwachen Quoten. Auch der Auftakt von "Germany's Next Topmodel" kam nur schwer in die Gänge. Vergangenen Donnerstag startete die neue Staffel der Castingshow. Wie schon in den vergangenen Staffeln sind sowohl männliche als auch weibliche Kandidaten mit dabei. Und auch Starpower gab es direkt zum Einstieg: Als Gastjuror saß Star-Designer Jean Paul Gaultier (73) neben Heidi. Aber all das nützte nichts. GNTM landete laut Quotenmeter trotzdem nur bei 0,61 Millionen Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe. Im Vergleich zur Vorjahresstaffel stellt das einen enttäuschend schwachen Start dar.

Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026