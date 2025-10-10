Michaela May trauert um Filmkollegin Wanda Perdelwitz

Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Sie erlag am 6. Oktober ihren Verletzungen, die sie bei einem Fahrradunfall im Hamburger Stadtteil Rotherbaum am 28. September erlitten hatte. Die Nachricht ihres plötzlichen Todes schockierte Kollegen und Fans gleichermaßen. Besonders betroffen zeigte sich Michaela May (73), die mit der Verstorbenen 2017 im ZDF-Film "Katie Fforde: Meine verrückte Familie" als Film-Mutter und -Tochter vor der Kamera gestanden hatte. Auf Instagram würdigte Michaela ihre Freundin mit liebevollen Worten und schrieb unter anderem: "Wanda... Du liebe, tolle, treue, außergewöhnliche, großartige, wunderbare Frau..." Sie sprach von der großen Lücke, die die Schauspielerin hinterlässt.

Wanda, bekannt unter anderem aus der Serie Großstadtrevier, wurde auch von ihren ehemaligen Kollegen im St. Pauli Theater geehrt. Die Premiere des Stücks "Ein Stück Großstadtrevier" wurde der Verstorbenen gewidmet. Saskia Fischer, selbst Darstellerin der Produktion, hatte den Abend mit ihrem Ensemble organisiert, um den "Großstadtrevier"-Fans und Kollegen die Möglichkeit zu geben, Abschied zu nehmen. Auf der Bühne war ein Foto von Wanda zu sehen, begleitet von den Worten: "Wir widmen die heutige Premiere unserer langjährigen Kollegin Wanda Perdelwitz." Damit wurde die Schauspielerin, die von 2012 bis 2022 die Rolle der Kommissarin Nina Sieveking spielte, für ihre Verdienste gewürdigt.

Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werfen ein Schlaglicht auf die Gefahren des Straßenverkehrs. Nach Angaben der Polizei trug Wanda keinen Helm, als sie gegen die geöffnete Tür eines Autos stieß, stürzte und dabei schwerste Kopfverletzungen erlitt. Dieser Unfall verdeutlicht erneut, wie wichtig Vorsichtsmaßnahmen und das Miteinander im Straßenverkehr sind. Die Schauspielerin, die für ihre Rollen im Fernsehen und am Theater geschätzt wurde, hinterlässt eine große Lücke in der deutschen Film- und Kulturlandschaft. Privates hielt die Schauspielerin größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, doch sie wurde stets als lebensfroher und loyaler Mensch beschrieben.

Imago Michaela May und Wanda Perdelwitz, Mai 2018

Getty Images Wanda Perdelwitz, 2023

Getty Images Wanda Perdelwitz, 2025