"Monatelanges Frustessen": Anne Wünsche möchte abnehmen

Anne Wünsche (34) hat sich jetzt zu ihrem Körper geäußert und sprach offen über das Thema Abnehmen. Die Influencerin zeigte sich in ihrer Instagram-Story in einem Crop-Top und kniff sich dabei von der Seite in den Bauch. "Jetzt wisst ihr, warum ich übers Abnehmen spreche. Es ist nicht viel, aber es ist das Ergebnis von monatelangen Frustessen – und der muss jetzt weg", schrieb die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin dazu.

In einer weiteren Story teilte Anne ein Bikinifoto aus dem September 2025, auf dem ihr Bauch deutlich schlanker wirkte. "Mein Bauch noch im September – das war kurz nach der Trennung, danach ging es los mit den Fressattacken", erklärte sie zu dem Vergleichsbild. Die Aufnahme verdeutlicht, dass die vergangenen Monate an der Social-Media-Bekanntheit nicht spurlos vorbeigegangen sind. Offenbar verarbeitete Anne die emotionale Belastung nach dem Beziehungsende mit Essen.

Die Offenheit, mit der Anne über solche sensiblen Themen redet, zieht sich auch durch andere Bereiche ihres Lebens. Die Berlinerin nutzt ihre Reichweite schon seit Längerem, um über persönliche Herausforderungen zu sprechen und daraus Projekte zu machen, mit denen sie andere motivieren will. So brachte sie erst vor Kurzem ein Selbsthilfebuch heraus, das ihre Leser auf einem Weg zu mehr Eigenverantwortung begleiten soll.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Social-Media-Bekanntheit Anne Wünsche, Februar 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin