Betrug? Walentina Doronina steckt mitten in Liebeskrise

Eigentlich schwebte Walentina Doronina (25) mit ihrem Freund im zweiten Anlauf auf Wolke sieben. Doch das könnte sich jetzt geändert haben. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" deutet die Reality-Bekanntheit eine Liebeskrise an. "Bei uns ist immer On-off. Das ist auch tatsächlich gerade sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig", erklärt Wale. Was genau in ihrer Beziehung im Argen liegt, will sie nicht konkretisieren. Sie spricht lediglich von "unschönen Dingen", die vorgefallen sind. "Ich streite mich mit meinem Partner eigentlich gar nicht – außer es geht um Illoyalität, Unehrlichkeit, Lügen... Dann wird es schwierig", stellt sie klar. Sicherlich werden einige User im Netz mit dieser Aussage Untreue wittern.

Walentina betont aber lediglich, dass sie die Beziehung nicht einfach wegwerfen werde: "Ich bin auch kein Mensch, der aufgibt. Ich will immer weiterkämpfen, wenn es das Richtige ist." Als die 25-Jährige und ihr Partner vergangenes Jahr ihr Comeback feierten, kam sie aus dem Schwärmen gar nicht heraus – nun würde sie offenbar am liebsten seine Treue testen. Wie schon häufiger betont sie, gerne an der Show Temptation Island VIP teilnehmen zu wollen: "Wenn jetzt heute die Anfrage für 'Temptation Island' kommen würde, würde ich direkt 'Ja' sagen. Die Liebe muss auf jeden Fall mal getestet werden." Ihr Partner müsse dann wohl oder übel mit – immerhin sei er aktuell in jedem Fall in der "Bringschuld".

Im August vergangenen Jahres hatten Walentina und ihr Partner ihre Beziehung erst nach wenigen gemeinsamen Monaten beendet. Im Oktober folgte dann das Comeback. Beim Boxwettkampf "The Ultimate Hype" erzählte die Influencerin gegenüber RTL, dass beide etwas Zeit gebraucht haben und sie durch das Boxtraining auch kaum einen freien Kopf hatte: "Wir brauchten, glaube ich, beide unsere Zeit. Gerade durch das Training war ich emotional auf einem völlig anderen Level." Da sie aber nah beieinander wohnen, haben sie sich nie aus den Augen verloren, so Walentina weiter. Zu dem Zeitpunkt schwärmte sie, dass jetzt alles zusammenpasse.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit