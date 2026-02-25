Hollywoodstar Emma Stones Gewichtsverlust schockt die Fans

Emma Stone (37) sorgte bei den BAFTA Film Awards in London für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihres gewagten Outfits. Die Schauspielerin erschien am Sonntag in einem figurbetonten schwarzen Kleid von Louis Vuitton auf dem roten Teppich und zeigte sich dabei deutlich schlanker als zuvor. Das elegante Kleid mit Schleppe und gekreuztem Neckholder-Design betonte ihre schmale Silhouette, die Emma mit minimalistischem Schmuck – einem schlichten Diamantarmband und Ohrringen – abrundete. Die 37-Jährige, die für ihre Rolle in "Bugonia" als beste Hauptdarstellerin nominiert war, wurde zwar für ihren Look gelobt, doch ihre auffallend schlanke Figur löste in den sozialen Medien eine Welle der Besorgnis aus.

Auf X äußerten sich zahlreiche Fans besorgt über Emmas Erscheinungsbild. "Guter Gott, was ist mit Emma Stone passiert? Sie ist jetzt so dünn. Was ist los, dass alle SO viel Gewicht verlieren?!", schrieb ein besorgter Fan. Andere stimmten zu und kommentierten, dass die Schauspielerin "viel dünner" geworden sei. Doch es gab auch Stimmen, die Emma verteidigten und argumentierten, dass sie schon immer schlank gewesen sei. "Wer auch immer Emma Stone in diesen neuesten Fotos wegen ihrer Figur kritisiert... schämt euch", schrieb ein weiterer Nutzer. "Das ist ihr Körper seit Jahren", stimmte ein anderer zu.

Emma hatte sich bereits 2014 zu Kommentaren über ihre Figur geäußert und klargestellt, dass Genetik und Stress dafür verantwortlich seien, dass sie Schwierigkeiten habe, Gewicht zuzulegen. "Gewicht zu halten ist ein Kampf für mich, besonders wenn ich unter Stress stehe und besonders, seitdem ich älter geworden bin", erklärte sie damals Seventeen. "So haben meine Gene sich entschieden, und die Dinge werden sich mit der Zeit ändern, wie alles andere auch. Wenn also völlig unwahre Aussagen über mich oder meine Gesundheit gemacht werden, möchte ein Teil von mir sich natürlich verteidigen." Im Januar hatte Emma bereits bei den Golden Globes für Spekulationen gesorgt, als Fans über ein mögliches Facelifting diskutierten.

Getty Images Emma Stone bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall in London

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globe Awards 2026 in Beverly Hills

Getty Images Emma Stone mit ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Poor Things" bei den 96. Academy Awards in Hollywood (2024)