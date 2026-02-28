Eurovision Song Contest: Dieser Act tritt für Deutschland an

Der deutsche Act für den Eurovision Song Contest am 16. Mai steht fest: Im großen Finale des ESC-Vorentscheids hat sich Sarah Engels (33) das begehrte Ticket gesichert. Nachdem zunächst die drei Finalisten Molly Sue, Wavvyboi und Sarah bekannt gegeben worden waren, durften alle noch einmal ihren Song auf der Bühne performen. Vor Live-Publikum und TV-Zuschauern legte zuerst Wavvyboi mit seinem Beitrag vor, danach brachte Sarah ihren Titel auf die Bühne, bevor Molly Sue den musikalischen Schlusspunkt setzte. Schließlich betraten Moderatorin Barbara Schöneberger (51) und Comedystar Hazel Brugger (32) die Bühne, öffneten gemeinsam den alles entscheidenden Umschlag – und verkündeten: Sarah wird Deutschland beim ESC in Wien vertreten.

Zuvor hatte sich das Trio im Laufe des Abends gegen insgesamt neun Acts durchgesetzt, die im Vorentscheid um den Platz im internationalen Wettbewerb gekämpft hatten. Die Stimmen der Zuschauer entschieden darüber, wer in die letzte Runde kommen durfte – und wer am Ende ganz vorne lag. Zum großen Moment der Siegerverkündung holten Barbara und Hazel auch die früheren ESC-Teilnehmer Abor & Tynna mit auf die Bühne, die den Finalisten zur Seite standen, während die Spannung im Saal immer weiter anstieg. Als schließlich der Name von Sarah fiel, brach Jubel aus, die Sängerin wurde von den anderen Acts umarmt und nahm sichtlich überwältigt die Glückwünsche entgegen.

Sarah ist deutschen TV-Zuschauern vor allem seit ihrer Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar ein Begriff, in der sie den Grundstein für ihre Musikkarriere legte. Seitdem hat die Sängerin nicht nur mehrere Songs veröffentlicht, sondern gibt ihren Fans über soziale Medien auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Auch Molly Sue und Wavvyboi haben sich in den vergangenen Monaten eine treue Fanbase aufgebaut und nutzen vor allem Plattformen wie Instagram und TikTok, um ihre Musik zu präsentieren. Für alle drei Finalacts bedeutet der Vorentscheid ein besonderes Kapitel ihrer Karriere – für Sarah nun sogar mit der Chance, in Wien das ESC-Publikum in ganz Europa zu erreichen.

SWR/EBU Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026